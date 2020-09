Slavia Prag auf dem Champions-League-Weg von YB

Der Sieg in der 3. Qualifikationsrunde gegen den dänischen Meister Midtjylland vorausgesetzt, spielen die Berner im Playoff Ende September gegen Slavia Prag um den Einzug ins Millionengeschäft.

Am Mittwoch, 16. September, steht auswärts in Herning das Qualifikationsspiel gegen Midtjylland an. Während jenes Duell in einem Match entschieden wird, finden die Playoffs in klassischer Form mit Hin- und Rückspielen (22./23. und 29./30. September) statt. YB würde gegen Slavia Prag zunächst auswärts antreten.