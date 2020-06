Sion trennt sich per sofort von Trainer Dionisio

Der Vertrag des Portugiesen, der erst in der Winterpause vom Promotion-League-Klub Nyon gekommen ist und die Walliser in fünf Spielen betreut hat, wäre am 30. Juni ausgelaufen - also vor Ende der laufenden Meisterschaft, die in gut zwei Wochen fortgesetzt wird. Wer Nachfolger von Dionisio wird, gab Sion noch nicht bekannt.

Dionisio hatte das Training vom Dienstag verpasst, weil er mit einem Covid-19-Verdachtsfall in Kontakt gewesen war. Am Mittwochmorgen leitete der 37-Jährige aber nochmals eine Übungseinheit beim Drittletzten der Super League. Es war seine letzte. Überraschend kommt die Trennung nicht. Der Verein wolle Dionisios Nachfolger so viel Zeit wie möglich geben, um die Mannschaft auf den Neustart der Meisterschaft am 19. Juni und die letzten 13 Runden vorzubereiten, schrieb der Verein in einer Medienmitteilung.

Der FC Sion war Dionisios erste Anstellung im Profifussball. "Die Umstände haben zur Folge gehabt, dass er nicht mehr die Chance erhalten hat, seinen Wert zu beweisen", erklärte Präsident Christian Constantin. Die Meisterschaft war Anfang März wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen worden und soll nun bis Anfang August mit Geisterspielen zu Ende gespielt werden.