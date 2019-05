Auch Captain Harry Kane steht im Aufgebot für das Halbfinalspiel am 6. Juni gegen die Niederlande im portugiesischen Guimarães. Im anderen Halbfinal stehen sich am 5. Juni in Porto Gastgeber Portugal und die Schweiz gegenüber.

Neben Kane, der fünf Tage zuvor im Champions-League-Final gegen Liverpool in Madrid sein Comeback nach einer fast zweimonatigen Verletzungspause geben dürfte, gehören auch seine Klubkollegen Dele Alli, Danny Rose und Eric Dier zum 23-Spieler-Kader der Three Lions. Liverpool stellt in Trent-Alexander Arnold, Joe Gomez und Jordan Henderson drei Akteure für Englands Nationalteam.