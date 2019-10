«Sie empfahlen mir aufzuhören»: St. Gallens Stürmer der Stunde Ermedin Demirovic war ein verkanntes Talent

Sieben Jahre ist das her, inzwischen hat es der 21-Jährige seinen Kritikern gezeigt, obschon dies nie sein Antrieb gewesen sei. Die Freude am Fussball trieb ihn an. Demirovic hat schon etliche Stationen hinter sich, mit Alavés absolvierte er drei Spiele in Spaniens höchster Liga, traf dort gegen Málaga, spielte gegen Barcelona im Camp Nou – wenn auch nur in einem Kürzesteinsatz.

Nun sitzt der Bosnier, der in Hamburg aufgewachsen ist, auf dem Sofa einer Loge im Kybunpark. Der Leihspieler des FC St.Gallen ist ein Fussballer aus dem Bilderbuch – oder besser gesagt aus dem Modeprospekt. Mit Undercut-Frisur, schwerer Uhr, Markenkleidern. «Ich mag es so.» Vielleicht habe es auch damit zu tun, dass seine Eltern eine Zeit lang in Hamburg eine Modeboutique führten. Auf jeden Fall wirkt er authentisch und selbstbewusst.

Er ist derzeit ein gefragter Mann bei den Schweizer Medien, weil er seit seiner Ankunft in St.Gallen im September regelmässig Tore erzielt. In fünf Spielen traf er vier Mal, am vergangenen Sonntag in Genf erzielte er beim 2:1 beide Tore. Es sind nicht nur die Treffer, die Demirovic Lob eingebracht haben. Es ist auch sein physischer, angriffiger Spielstil, sein Vorwärtsdrang. St.Gallens Höhenflug ist auch ihm zu verdanken.

Abschied von Hamburg mit 16 Jahren

Es hat wohl mit Demirovics Zeit als verkanntem Junior zu tun, dass er die aktuellen Lobgesänge mit Vorsicht geniesst. Ja, er sei gut drauf. «Aber ich hätte noch mehr Treffer erzielen sollen am Sonntag.» Den kritischen Blick auf sich selber hat er vom Vater gelernt. Als er einst als Junior nach einem Hattrick mit breiter Brust nach Hause kam, habe sein Vater gleich klargemacht: «Dein Spiel war eigentlich ziemlich bescheiden.»

Auch am Sonntag nach der Partie gegen Servette habe ihn sein Papa auf den Boden zurückgeholt. Der Vater war es aber auch, der damals, vor sieben Jahren, weiter an seinen Sohn glaubte. Er ermunterte ihn, an der Schnelligkeit zu arbeiten. Mit Gummibändern und anderem Zubehör für das Schnelligkeitstraining machte Demirovic schnell Fortschritte. Er absolvierte Trainings nach den Trainings, setzte den Fokus noch klarer auf den Fussball. Bald wurde RB Leipzig auf das Talent aufmerksam, mit 16 wechselte Demirovic von Hamburg nach Leipzig. Er sagt: