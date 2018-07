Bereits seit Wochen wird über einen Wechsel von Shaqiri zu Liverpool spekuliert. Nun soll das Team von Trainer Jürgen Klopp die Ausstiegsklausel für den 26-Jährigen aktiviert haben. Liverpool wird für den Schweizer Mittelfeldspieler rund 13,5 Millionen Pfund (18,2 Millionen Franken) auf das Konto des Premier-League-Absteigers überweisen müssen.

Die "Potters" möchten Shaqiris Abgang offenbar mit einer Leihe des englischen Nachwuchs-Internationalen Sheyi Ojo kompensieren. Der 21-jährige Flügelspieler von Liverpool spielte bereits in der letzten Saison in der zweithöchsten Liga Englands und verhalf dem FC Fulham mit 4 Toren in 22 Spielen zum Wiederaufstieg in die Premier League.

Wie die englische Zeitung "Telegraph" berichtet, soll Shaqiri heute zum Medizincheck in Liverpool erwartet werden. In der abgelaufenen Saison war der Schweizer bei Stoke der auffälligste Akteur auf dem Platz, trotz seiner acht Tore und sieben Assists in 36 Spielen stiegen die "Potters" in die Championship ab.

Beim Champions-League-Finalisten Liverpool dürfte vorgesehen sein, mit Shaqiris Verpflichtung die spektakuläre Offensive mit Mohamed Salah (Topskorer der letzten Premier-League-Saison), Roberto Firmino und Sadio Mané zu entlasten. Liverpool hat sich als Vierter für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert, dazu stehen Partien in der Meisterschaft, im FA- und im Ligacup an.