Am Ende waren in Genf alle Beteiligten enttäuscht. Hier die Servettiens, die sich nach den Leistungen der letzten Wochen als Favoriten in diesem Derby sahen, einen Rückstand aufholten, dann aber den dritten Saisonsieg und das Vorrücken auf Platz 3 doch verpassten. Dort die Xamaxiens, welche wie im Startspiel in Thun zur Pause 2:0 geführt hatten, danach aber nach Cornern zwei Tore kassierten und wieder nicht gewannen. Die Neuenburger bleiben das einzige Team der Super League, das noch ohne Sieg ist.

"Wir waren der Aussenseiter, aber wir waren das bessere Team. Nach der Pause fehlte uns etwas die Routine, aber wir können trotzdem stolz sein auf unsere Leistung. Die Leute glauben vor jedem Spiel, dass wir ohne Chance sein würden, doch wir haben vier Punkte und vier von sechs Spielen nicht verloren", erklärte Xamax-Stürmer Raphaël Nuzzolo, der nach seinem sehenswerten Treffer zum 1:0 nun schon bei vier Saisontoren steht.

Servette verdiente sich nach einer schwachen ersten Halbzeit den Punkt dank einer Steigerung nach der Pause. Erst in der zweiten Hälfte nahm das Team von Alain Geiger den Kampf an und war gewillt, nicht bloss einen Schönheitspreis zu gewinnen. Etwas Glück musste der Aufsteiger dann aber doch auch in Anspruch nehmen. Nach dem Corner von Kastriot Imeri lenkte Xamax-Verteidiger Igor Djuric den Ball ins eigene Tor ab. Schon das erste Tor von Servette durch Vincent Sasso fiel nach einem Corner.

Telegramm:

Servette - Neuchâtel Xamax 2:2 (0:2)

10'012 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 19. Nuzzolo (Karlen) 0:1. 45. Karlen (Nuzzolo) 0:2. 65. Sasso (Imeri) 1:2. 77. Djuric (Eigentor/Corner Imeri) 2:2.

Servette: Frick; Gonçalves, Rouiller, Sasso, Severin (70. Ondoua); Cespedes, Cognat (28. Chagas); Stevanovic, Wüthrich (60. Imeri), Tasar; Schalk.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Djuric, Oss, Neitzke; Gomes, Corbaz (91. Doudin), Ramizi, Seydoux; Mulaj (67. Haile-Selassie), Karlen (60. Seferi), Nuzzolo.

Bemerkung: Servette ohne Busset, Iapichino, Kone, Lang, Routis und Sauthier (alle verletzt), Xamax ohne Di Nardo (gesperrt) sowie Dugourd und Mveng (beide verletzt). 35. Lattenschuss von Chagas. Verwarnungen: 15 Cespedes (Hands). 86. Ramizi (Foul).

Die Spiele vom Sonntag. 16.00 Uhr: Luzern - Young Boys, Basel - Lugano, Thun - Sion.

Rangliste:

1. Young Boys 5/13 (11:3). 2. Basel 5/12 (14:6). 3. Sion 5/10 (7:6). 4. Servette 6/9 (9:6). 5. St. Gallen 6/7 (9:11). 6. Thun 5/5 (6:9). 7. Zürich 6/5 (5:14). 8. Lugano 5/4 (6:6). 9. Luzern 5/4 (3:5). 10. Neuchâtel Xamax FCS 6/4 (7:11).