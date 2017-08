Der Schweizer Nationalstürmer erzielte beim 3:1-Heimsieg gegen Braga in der 15. Minute nach einem Zuspiel des Brasilianers Jonas das 1:0. Der von Eintracht Frankfurt gekommene Seferovic war bereits am Samstag beim Triumph im portugiesischen Supercup erfolgreich gewesen, nachdem er schon in der Vorbereitung überzeugt hatte.