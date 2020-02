Sechs Tore und ein Fast-Spielabbruch gegen Hoffenheim

Vor Wochenfrist konnte das Verhalten einiger Fans von Borussia Mönchengladbach noch teilweise unter den Teppich gekehrt werden; sie hatten auf einem Transparent über das Gesicht von Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp ein Fadenkreuz gezeichnet. Nun setzten ein paar Anhänger von Bayern München noch einen drauf. Im Auswärtsspiel in Sinsheim zeigten sie mehrmals beschämende Transparente gegen den Hoffenheimer Chef - und provozierten um ein Haar einen Spielabbruch.

Rund zehn Minuten vor dem Ende schickte der Schiedsrichter die beiden Teams in die Kabine, ehe es nach etwa einer Viertelstunde weiterging. Mit lustlosem Ballgeschiebe der 22 Akteure, unter strömendem Regen und unter tosendem Applaus der Zuschauer zugunsten von Dietmar Hopp. Es waren surreale und skurrile Szenen, bis der Schiedsrichter endlich abpfeifen und den Sieg der Bayern damit homologieren durfte - und Hopp umringt von Bayerns Chef Karl-Heinz Rummenigge sowie den Spielern beider Teams auf eine Art improvisierte Ehrenrunde ging.

Bevor ein paar Fans der Bayern auf skandalöse Art und Weise in den Fussball-Nachmittag eingriffen, hatte ihr Team besten Fussball zelebriert und die starke Form ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Schon nach sieben Minuten führten die Bayern 2:0, zur Pause stand es 5:0. Der Brasilianer Coutinho erzielte seine ersten beiden Tore in diesem Jahr und verbesserte die Bilanz der Bayern zusammen mit Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Joshua Zirkzee und Leon Goretzka auf 32 Tore in neun Pflichtspielen seit dem Jahreswechsel.

Damit bauten die Bayern den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger RB Leipzig auf vier Punkte aus. Der erste Verfolger des Titelverteidigers spielt am Sonntag zuhause gegen das formstarke Bayer Leverkusen. Die beiden Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach hielten mit knappen Siegen mit den Bayern mit und bleiben vier beziehungsweise sechs Punkten zurück. Die Dortmunder zitterten sich im Heimspiel gegen Freiburg zum 1:0-Sieg. Das entscheidende Tore erzielte Jadon Sancho nach einer Viertelstunde.

Mönchengladbach siegte in Augsburg 3:2 und musste mit am Ende vier Schweizern auf dem Platz bis zuletzt um die drei Punkte kämpfen - trotz 2:0- und 3:1-Führung im Verlaufe der zweiten Halbzeit. Rami Bensebaini sowie Doppeltorschütze Lars Stindl waren erfolgreich. Bei Augsburg kam Stephan Lichtsteiner nach überstandener Knieverletzung erstmals nach zwei Wochen wieder zum Einsatz; der Captain der Nationalmannschaft wurde schon nach 35 Sekunden verwarnt und von Trainer Martin Schmidt zur Pause ausgewechselt.

Telegramme:

Augsburg - Borussia Mönchengladbach 2:3 (0:0). - 29'303 Zuschauer. - Tore: 46. Bensebaini 0:1. 53. Stindl 0:2. 57. Löwen 1:2. 79. Stindl 1:3. 83. Finnbogason 2:3. - Bemerkung: Augsburg mit Lichtsteiner (bis 46.) und Vargas, Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo (ab 87.),

Borussia Dortmund - Freiburg 1:0 (1:0). - 81'365 Zuschauer. - Tor: 15. Sancho 1:0. - Bemerkung: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji (ab 46.), ohne Hitz (Ersatz).

Mainz - Paderborn 2:0 (2:0). - 24'231 Zuschauer. - Tore: 29. Quaison 1:0. 37. Onisiwo 2:0. - Bemerkung: Mainz mit Edimilson Fernandes (ab 74.).

Hoffenheim - Bayern München 0:6 (0:4). - 30'150 Zuschauer. - Tore: 2. Gnabry 0:1. 7. Kimmich 0:2. 15. Zirkzee 0:3. 34. Coutinho 0:4. 47. Coutinho 0:5. 62. Goretzka 0:6. - Bemerkung: Hoffenheim mit Zuber (bis 46).

Rangliste:

1. Bayern München 24/52 (71:26). 2. RB Leipzig 23/48 (61:25). 3. Borussia Dortmund 24/48 (66:32). 4. Borussia Mönchengladbach 23/46 (46:27). 5. Bayer Leverkusen 23/43 (40:29). 6. Schalke 04 23/36 (32:32). 7. Wolfsburg 23/34 (32:28). 8. Hoffenheim 24/34 (34:42). 9. SC Freiburg 24/33 (31:34). 10. Union Berlin 23/29 (29:36). 11. Eintracht Frankfurt 23/28 (38:37). 12. Augsburg 24/27 (36:50). 13. Hertha Berlin 24/27 (30:46). 14. 1. FC Köln 22/26 (33:42). 15. Mainz 05 24/25 (33:52). 16. Fortuna Düsseldorf 24/21 (26:49). 17. Werder Bremen 23/17 (25:53). 18. Paderborn 24/16 (29:52).