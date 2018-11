Länderspieltechnisch hat die Schweiz bis März Winterpause. Der nächste Termin ist am 2. Dezember in Dublin, dann findet die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die EM 2020 statt. Hiefür werden 55 Uefa-Nationen in sechs Lostöpfe eingeteilt und in zehn Gruppen gelost. Weil die Resultate der Nations League zählen, ist die Schweiz in Lostopf eins und damit als Gruppenkopf gesetzt, wobei sie als Final-Four-Teilnehmer die EM-Qualifikation im nächsten Jahr in einer Fünfergruppe absolviert. Schliesslich qualifizieren sich die besten zwei Teams pro Gruppe für die EM, die 2020 in zwölf Städten ausgetragen wird. Verpasst die Schweiz den direkten Weg ans Turnier, hat sie eine letzte Möglichkeit über die Barrage-Spiele im März 2020; den Platz für diese Partien hat sie – dank der Nations League – bereits auf sicher.

Die Schweiz hat ihre Gruppe in der Nations League gewonnen. Notabene in der höchsten Liga A. Wie geht es dort weiter?

Einen Tag später werden am 3. Dezember – ebenfalls in Dublin – die Halbfinalpaarungen für das Final Four in Portugal ausgelost. Mögliche Gegner sind England, der Gastgeber, Weltmeister Frankreich oder Holland; also alle vier Gruppensieger der Liga A, die Crème de la Crème sozusagen. Die Halbfinals werden am 5. und 6. Juni in Porto und Guimarães ausgetragen, die Finalspiele am Sonntag darauf, dem 9. Juni.

Was gibt es zu gewinnen in der Nations League?

Diese Frage kommt immer wieder. Natürlich ist die Nations League nicht zu vergleichen mit einer WM oder EM. Aber es geht ums Prestige, man misst sich mit Topnationen, holt Erfahrung, gewinnt Selbstvertrauen. Oder man fällt, wie Deutschland, noch tiefer. Überdies kann der Schweizer Verband mit der Nations League maximal 7,5 Millionen Euro einnehmen. Als Antrittsgage in der Liga A und für den Gruppensieg sind ihm bereits drei Millionen Euro sicher. Gewinnt die Schweiz das Turnier in Portugal, kommen weitere 4,5 Millionen Euro dazu. Zusätzlich entschädigt die Uefa den Vierten des Final Four mit 1,5 Millionen Euro, den Dritten mit 2,5 Millionen und den Unterlegenen des Finals mit 3,5 Millionen.