Schweizerinnen mit viertem Sieg in der EM-Quali

Ramona Bachmann zeichnete sich als dreifache Torschützin aus. Der Erfolg der Schweizerinnen stand zu keinem Zeitpunkt in Frage. Zu überlegen war das Team von Nationalcoach Nils Nielsen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit.

Nach 26 Minuten fiel das bis dorthin schon verdiente 1:0. Das 47. Länderspieltor von Ramona Bachmann war besonders schön: Die Luzernerin vom FC Chelsea traf aus 25 Metern via Lattenunterkante. Ihr 48. Tor erzielte Bachmann kurz vor der Pause, indem sie einen kurzen Absatzpass von Ana-Maria Crnogorcevic mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze verwertete. Und Bachmanns Nummer 49 rund 20 Minuten vor Schluss zum 4:0 entsprang einem Schlenzer von der Seite im Strafraum.

Die Rumäninnen, die das Heimspiel gegen Belgien nur 0:1 verloren hatten, kamen in der 54. Minute zu ihrer einzigen sehr guten Chance. Die Flügelspielerin Andreea Voicu setzte einen Schuss aus günstiger Position von der Seite ins Aussennetz. Aber nachdem die Rumänin Maria Ficzay in der 64. Minute wegen eines Notbremse-Hands auf der Torlinie mit der Roten Karte folgerichtig vom Platz gestellt worden war, dominierten die Schweizerinnen wieder nach Belieben. Crnogorcevic verwandelte den fälligen Penalty souverän. In der Schlussphase nutzten die Schweizerinnen die Überzahl für ein Feuerwerk an sehenswerten Angriffen. Nebst Ramona Bachmann trafen auch noch die eingewechselten Fabienne Humm und Svenja Fölmli. Allein in den letzten fünf Minuten hätten zwei oder drei weitere Tore für die physisch offenbar überlegenen Schweizerinnen fallen können.

Obwohl sie nach vier von acht Spielen in ihrer Gruppe das Punktemaximum vorweisen, können die Schweizerinnen ihrer Sache noch nicht sicher sein, denn noch stehen unter anderem die beiden Partien gegen die in den letzten Jahren aufgekommenen Belgierinnen offen. Andererseits kommen auch die besten drei Gruppenzweiten an die Endrunde, und die übrigen sechs Gruppenzweiten werden in Barragen um weitere drei Startplätze kämpfen.

Telegramm und Rangliste

Schweiz - Rumänien 6:0 (2:0)

Schaffhausen. - 2700 Zuschauer. - SR Shukrula (NED). - Tore: 26. Bachmann 1:0. 45. Bachmann (Crnogorcevic) 2:0. 63. Crnogorcevic (Handspenalty) 3:0. 74. Bachmann (Wälti) 4:0. 81. Humm (Aigbogun) 5:0. 87. Fölmli (Humm) 6:0.

Schweiz: Thalmann; Maritz, Bühler, Calligaris, Aigbogun; Gut (69. Bernauer), Wälti; Reuteler (78. Fölmli), Bachmann, Lehmann (61. Humm); Crnogorcevic.

Bemerkungen. 64. Rote Karte gegen Ficzay (Rumänien/Hands).

Rangliste: 1. Schweiz 4/12 (15:0). 2. Belgien 3/9 (11:2). 3. Rumänien 3/3 (3:7). 4. Kroatien 4/3 (4:13). 5. Litauen 4/0 (1:12). - Nächstes Spiel der Schweiz. Dienstag, 14. April 2020: Belgien - Schweiz.

Modus: Die neun Gruppensieger und die drei Gruppenzweiten mit der besten Bilanz gegen die Teams in den Rängen 1 bis 5 qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde 2021 in England. Die weiteren sechs Gruppenzweiten kämpfen in einer Barrage um die letzten drei Plätze.