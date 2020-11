Schweiz verpasst Sieg durch spätes Gegentor

Vor leeren Rängen brachte Remo Freuler die Schweiz im St.-Jakob-Park in der 26. Minute in Führung - mit einem herrlichen Innenrist-Dropkick nach schönem Angriff über Edimilson Fernandes und Flankengeber Breel Embolo. Der Ausgleich durch die den eingewechselten Gerard Moreno fiel erst in der 89. Minute nach einem Vorstoss über die rechte Abwehrseite, auf der Edimilson Fernandes zu weit aufgerückt war. Yann Sommer parierte in der zweiten Halbzeit zwei Penaltys von Sergio Ramos.

Dank dem Remis kann sich die Schweiz am Dienstag aus eigener Kraft in der Liga A halten. Sie benötigt dafür am Dienstag in Luzern einen Sieg gegen die Ukraine. Das erste Duell hatten die Ukrainer 2:1 gewonnen.

Telegramm und Rangliste

Schweiz - Spanien 1:1 (1:0)

Basel. - Keine Zuschauer. - SR Collum (SCO). - Tore: 26. Freuler (Embolo) 1:0. 89. Moreno (Reguilon) 1:1.

Schweiz: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Fernandes, Xhaka, Freuler, Zuber (72. Steffen); Shaqiri (72. Sow); Embolo (91. Mehmedi), Seferovic (84. Omeragic).

Spanien: Simon; Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Reguilon; Merino (81. Moreno), Sergio Busquets (73. Koke); Ferran Torres, Fabian Ruiz (56. Morata), Olmo (73. Canales); Oyarzabal (73. Traoré).

Bemerkungen: Schweiz ohne Schär (gesperrt), Omlin, Kobel, Zakaria und Mbabu (alle verletzt) sowie Widmer und Lotomba (beide positiv auf das Coronavirus getestet), Spanien ohne Thiago Alcantara, Carvajal, Fati, Gaya und Navas (alle verletzt). 57./79. Sommer hält Hands- und Foulpenalty von Ramos. 79. Gelb-Rote Karte gegen Elvedi (Foul). Verwarnungen: 15. Elvedi (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 58. Embolo (Foul).

Resultate vom Samstag: Schweiz - Spanien 1:1 (1:0). Deutschland - Ukraine 3:1 (2:1).

Rangliste: 1. Deutschland 5/9 (10:7). 2. Spanien 5/8 (7:3). 3. Ukraine 5/6 (5:10). 4. Schweiz 5/3 (6:8).