Die SFV-Auswahl empfängt den asiatischen WM-Teilnehmer am Freitag, 8. Juni, im Stadio Cornaredo in Lugano.

Danach ist geplant, dass die Schweizer Delegation am Montag, 11. Juni, nach Russland disloziert, wo sie in Togliatti ihr WM-Quartier beziehen wird. In der Gruppe E trifft die Schweiz der Reihe nach auf Brasilien (17. Juni), Serbien (22. Juni) und Costa Rica (27. Juni).

Die WM-Vorbereitung der Nationalmannschaft startet am 27. Mai in Lugano. Sie präsentiert sich ähnlich wie vor der EM 2016 in Frankreich und umfasst vorgängig zum Länderspiel gegen Japan eine zweite Testpartie, die noch nicht bestimmt ist.