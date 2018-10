Das torlose Remis war ein logisches Resultat angesichts der seltenen Offensivaktionen der beiden Mannschaften. An der Defensive liegt es nicht, dass Schalke nur den 15. Platz belegt. Es ist der Sturm, der seit Saisonbeginn nicht auf Touren kommt. Eine der wenigen Torchancen der Gäste hatte Breel Embolo. Der Schweizer Internationale setzte nach einer halben Stunde einen Kopfball freistehend im Fünfmeterraum neben das Tor.

Die von Adi Hütter trainierte Eintracht Frankfurt wurde nach fünf Siegen in Folge vom Aufsteiger Nürnberg gestoppt. Immerhin verhinderten die Hessen dank dem Tor des Franzosen Sébastien Haller in der 92. Minute zum 1:1 die erste Niederlage seit einem Monat. Nürnberg war in der 78. Minute durch den kurz zuvor eingewechselten Slowaken Adam Zrelak in Führung gegangen.

Telegramme und Ranglisten:

Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0). - 42'154 Zuschauer. - Tore: 78. Zrelak 1:0. 92. Haller 1:1. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Fernandes.

RB Leipzig - Schalke 0:0. - 41'939 Zuschauer. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Schalke mit Embolo (bis 89.).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 9/21 (29:10). 2. Bayern München 9/19 (17:10). 3. Werder Bremen 8/17 (15:8). 4. Borussia Mönchengladbach 9/17 (20:12). 5. RB Leipzig 9/16 (16:9). 6. Hertha Berlin 9/16 (15:10). 7. Eintracht Frankfurt 9/14 (20:13). 8. Hoffenheim 9/13 (18:13). 9. Augsburg 9/12 (16:14). 10. Wolfsburg 9/12 (14:14). 11. SC Freiburg 9/12 (13:15). 12. Mainz 05 9/9 (5:10). 13. 1. FC Nürnberg 9/9 (9:20). 14. Bayer Leverkusen 8/8 (9:15). 15. Schalke 04 9/7 (5:11). 16. Hannover 96 9/6 (11:18). 17. VfB Stuttgart 9/5 (6:21). 18. Fortuna Düsseldorf 9/5 (6:21).