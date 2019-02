In Gelsenkirchen, der Heimatstadt von Schalke 04, wurde besonders emotional dem am Mittwochnachmittag verstorbenen Rudi Assauer gedacht. "Das, was sich Rudi an diesem wichtigen Tag wünschen würde, wäre ein gutes Fussballspiel", sagte Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies zu den Fans. Die Mannschaft lieferte ohne den verletzten Breel Embolo gegen Düsseldorf einen guten Match ab und sorgte mit dem Doppelschlag von Salif Sané (48.) und Mark Uth (53.) zum 3:0 kurz nach der Pause für die Entscheidung.

Leipzig gewann daheim gegen Wolfsburg nur 1:0, geriet aber nie ernsthaft in Bedrängnis. Das einzige Tor im nur halbvollen Stadion gelang dem ehemaligen Sittener Cunha schon in der 9. Minute. Eine der besten Ausgleichschancen der Wolfsburger erspielte sich Renato Steffen. Der Aargauer scheiterte in der 15. Minute nach einem schönen Vorstoss über die rechte Seite am ungarischen Goalie Peter Gulasci, der den am letzten Wochenende eine Halbzeit lang eingesetzten Yvon Mvogo wieder ersetzte.

Augsburg gewann mit Gregor Kobel im Tor bei Holstein Kiel dank einem Treffer in der 85. Minute und stellte damit die Ehre der Erstligisten wieder etwas her. Am Dienstag waren die beiden Duelle zwischen Erst- und Zweitligisten an den Unterklassigen gegangen.

Telegramme:

Schalke - Düsseldorf 4:1 (1:0). - 56'638 Zuschauer. - Tore: 30. Kutucu 1:0. 48. Sané 2:0. 53. Uth 3:0. 71. Hennings 3:1. 87. Sané 4:1. - Schalke ohne Embolo (verletzt).

Holstein Kiel - Augsburg 0:1 (0:0). - 11'198 Zuschauer. - Tor: 85. Gregoritsch 0:1.- Bemerkungen: Augsburg mit Kobel.

RB Leipzig - Wolfsburg 1:0 (1:0). - 21'135 Zuschauer. - Tor: 9. Cunha 1:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Wolfsburg mit Steffen, ohne Mehmedi (verletzt).

Am Dienstag: Heidenheim (2.) - Leverkusen 2:1 (0:1). Hamburger SV (2.) - Nürnberg 1:0 (0:0). Duisburg (2.) - Paderborn (2.) 1:3 (0:0). Dortmund - Bremen 3:3 (1:1, 1:1) n.V.; Bremen 4:2-Sieger im Penaltyschiessen.