Schär an der Schulter operiert

Der Eingriff sei gut verlaufen, schrieb der bei Newcastle United in der Premier League engagierte Verteidiger auf Twitter. "Eine harte Saison für mich. Ich wollte nicht, dass es so endet, aber das ist eben Fussball."

Die Verletzung hatte sich der 28-jährige Ostschweizer im Spiel gegen Tottenham (1:3) zugezogen. Der Verein rechnet mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen.

Die neue Saison startet in England am 12. September. Zuvor stehen die Termine der Schweizer Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Ukraine (3. September) und Deutschland (6. September) im Programm.