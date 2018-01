An seinem 55. Geburtstag zog José Mourinho mit Manchester United in die Achtelfinals ein. Marcus Rashford (41.), Ander Herrera (61.), Jesse Lingard (89.) und Romelu Lukaku (93.) trafen für die Red Devils, bei denen Mourinho zum 100. Mal an der Seitenlinie stand. Erst am Donnerstag hatte der exzentrische Trainer seinen Vertrag bis 2020 verlängert.

Bei United debütierte ausserdem Stürmer Alexis Sanchez, der vom FC Arsenal im Tausch gegen den früheren Dortmunder Angreifer Henrich Mchitarjan nach Manchester gewechselt war. Der 29-Jährige machte ein ordentliches Spiel, wurde aber in der 72. Minute für Lingard ausgewechselt.