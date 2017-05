Salzburg errang den vierten Meistertitel in Serie und den achten seit 2007, für den Zentralschweizer Christian Schwegler ist es in Österreich der sechste. Allerdings kam der 32-Jährige im Heimspiel gegen den Rekordmeister aus Wien nicht zum Einsatz. Nach dieser Saison kehrt Schwegler in seine Heimat zurück. Er unterschrieb mit dem FC Luzern einen zwei Jahre gültigen Kontrakt.

Vor seinem Wechsel kann Schwegler mit Salzburg noch einen weiteren Titel erringen. Am 1. Juni treffen die Salzburger im Cupfinal in Klagenfurt wiederum auf Rapid Wien.

Dimitri Oberlin, der zweite Schweizer im Kader Salzburgs, ist derzeit verletzt.