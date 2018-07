Um wie viele Jahre der Vertrag mit dem ägyptischen Star verlängert wurde, teilte der Champions-League-Finalist nicht mit. Gemäss englischen Medien soll es sich um einen Kontrakt über fünf Jahre handeln.

In der vergangenen Saison, seinem ersten Jahr in der Premier League, schoss der Ex-Basler 32 Treffer in 38 Spielen. Ausserdem war er in der Champions League zehn Mal erfolgreich. Liverpools Trainer Jürgen Klopp sagte, dass der Vertrag eine "Belohnung einer Person ist, die in der letzten Saison viel für das Team und den Verein geleistet hat".

Im Champions-League-Final gegen Real Madrid musste Salah nach einer halben Stunde wegen einer Schulterverletzung ausgewechselt werden. Diese Verletzung behinderte ihn auch noch bei der WM in Russland, bei der Ägypten ohne Sieg in der Gruppenphase ausschied.