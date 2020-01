Nach der am Sonntag vorgenommenen Knieoperation wurde klar, dass der 32-jährige Uruguayer rund vier Monate lang nicht wird spielen können. Zuerst war von einer Absenz von sechs bis acht Wochen die Rede.

Sollte er genau vier Monate ausfallen, könnte Suarez noch - falls Barcelona nicht vorher ausscheidet - am 30. Mai den Champions-League-Final in Istanbul bestreiten. In der Meisterschaft könnte er in den letzten beiden Runden mittun.