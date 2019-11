«Ruhig Blut Coach! Das ist Afrika» – ein Besuch bei René Weiler in Ägypten

Die Insel Gezira. Es ist eine der ­besten Gegenden im Zentrum Kairos. Hier steht die Oper, der Fernsehturm und wie überall in Kairo der Verkehr. Da es in Ägypten keine Meldepflicht gibt, schwanken die Einwohnerzahlen je nach Quelle. Inoffizielle Schätzungen geben bis zu 25 Millionen Einwohner für den Grossraum ab.

Als Anfang September publik wird, dass sich der ägyptische Meister Al-­Ahly Kairo für René Weiler als neuen Trainer entscheidet, ist der Applaus in der Schweiz bestenfalls verhalten. ­Mohamed Salah, das Rote Meer, die ­Pyramiden und die Pharaonen in ­Ehren: Aber fussballerisch ist das doch eher ein Abstieg für einen, der zuletzt beim FC Luzern und davor in Belgien beim RSC Anderlecht und in Deutschland beim 1. FC Nürnberg engagiert war. So denken viele in Europa.

Seine Frau ist mit den zwei Jungen vorerst in der Schweiz geblieben. Vielleicht, sinniert er, weiss es der Klub ­irgendwann zu schätzen, dass er auf die Suite verzichtete. Wahrscheinlicher ist aber, dass dies gar keine Rolle spielt. Egal wo und wie er wohnt: Weiler hat die Pflicht, Al-Ahly zum 42. Meister­­titel zu führen. Und im Kürprogramm steht der Gewinn der afrikanischen Champions League. Übrigens: In ­beiden Wettbewerben ist Al-Ahly Rekordtitelträger.

Weiler, 46, lebt, arbeitet und bewegt sich vornehmlich in Gezira. In einem der vielen Luxushotels, jenem, das am nächstem zum Trainingsplatz liegt, bewohnt er ein grosszügiges ­Zimmer. Er hätte sich eine Suite ­nehmen können. So jedenfalls steht es in seinem Zweijahresvertrag. Aber wofür eine Suite? Schliesslich ist er allein hier.

Und dann erzählt der Mann, der den FC Aarau 2013 in die Super League führte und davor in St. Gallen als Sportchef ­tätig war, von seinem neuen Leben. Beispielsweise vom Umgang mit den Spielern. Ganz anders als in Europa. Die Qualität im Kader sei sehr hoch. Die Spieler seien athletisch, ­dynamisch, willig, kompromisslos und technisch sehr gut ausgebildet. «Wir haben etwa das Niveau eines Mittelfeldklubs der Bundesliga», meint Weiler. Aber auch feinfühlig und stolz seien die Spieler. Als er einen jungen Stürmer, der in der vorangegangenen Partie mit einem Treffer zum Helden avancierte, nicht ins Aufgebot nahm, meldete sich dieser prompt vom Trainingsbetrieb ab. Seine Begründung: es gebe Probleme in der Familie. Weiler war schon fast an der Decke. Als ihm ein älterer Spieler riet: «Ruhig Blut! Du musst ­berücksichtigen, wie die Menschen hier funktionieren.»

Weiler hat sich im August in Monaco und später in Zürich mit einer Delegation zu Verhandlungen ge­troffen. Als es konkret wurde, rief er Christian Gross an, der in der ver­gangenen Saison den Lokalrivalen Zamalek trainierte. «Al-Ahly? Das musst du machen. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen», riet ihm Gross. ­Natürlich weiss Gross, dass Al-Ahly letzte Saison auf dem Weg zum Titel drei Trainer engagierte. Auch er selbst wurde frühzeitig entlassen. Obwohl er mit Zamalek den Confederation Cup, den kleinen Bruder der Champions League, gewonnen hatte und kurz vor Saisonende nur einen Verlustpunkt ­hinter Leader Al-Ahly lag. «Al-Ahly, das ist grösser als alles, was du bisher ge­sehen hast», sagte Gross zu Weiler. Gegen 70 Millionen, schätzt der Klub die Zahl der Fans weltweit.

Tage später stand Weiler vor die Mannschaft, um die Absenz des jungen Stürmers zu thematisieren: «11 spielen, 18 sind im Aufgebot und fast nochmals so viele Spieler können nicht dabei sein. Das wisst ihr alle. Und das muss jeder akzeptieren. Denn so sind nun mal die Spielregeln. Nun könnt ihr entscheiden, ob ihr es gut findet, wenn man als nichtselektionierter Spieler sich frustriert vom Training entschuldigen möchte.» In Deutschland oder in der Schweiz hätte er den Spieler bestraft und für den Wiederholungsfall mit dem Rauswurf gedroht. «Ich darf die Spieler ­kritisieren, keine Frage. Sie ­wollen geführt werden. Sie wollen sich ver­bessern. Aber ich muss darauf achten, dass ich sie nie bloss stelle, sie nie im Stolz verletze.»

Am Zipfel eines Cheftrainers ­hängen zahlreiche. Viele, die Weiler ­bitten, ihn zu kontaktieren, wenn er ­irgendwo wieder einen Job und Bedarf an Assistenten hat, kontaktiert er auch. «Ägypten, zu unsicher. Und sofort ist viel zu kurzfristig», schreiben viele zurück. Thomas Binggeli, David Sesa und ein Torhüter-Trainer aus Belgien begleiten Weiler schliesslich ins Abenteuer nach Kairo.

Das brennende Boot ist ausser Sichtweite. Weiler greift nach seinem Handy und zeigt Fotos. Von seiner ­ersten Champions-League-Reise mit Al-Ahly. Malabo, Hauptstadt von ­Äquatorialguinea. 11 Stunden Reisezeit. Atemberaubende Bilder von ­paradiesischen Stränden, Wäldern und Wasserfällen. Fünf Tage vor dem Spiel reist Al-Ahly bereits an. «Weil das ­Klima ganz anders ist als in Kairo», sagt Weiler.

Man residiert, wie fast immer, im besten Hotel der Stadt. Die Ägypter gewinnen 2:0. Was zur Folge hat, dass sie bei der Ausreise von den Zollbe­amten zurückgehalten werden, jedes Gepäckstück zwei-, dreimal durchsucht wird. In Weiler brodelt es. Wie er zur Schimpftirade ansetzen will, beschwichtigt ihn einer aus dem Mitar­beiterstab: «Ruhig Blut Coach. Das ist Afrika. Lächle, denn du kannst nichts daran ändern. Aber wenn du lächelst, ist es für dich erträglicher und für den anderen noch demütigender.»

Dann erzählt Weiler von Dubai Ende Oktober. Weil das Spiel gegen ­Zamalek verlegt wurde, will Weiler die Pause für ein Trainingslager nutzen. Also Dubai, weil er denkt, dort würde weniger Trubel herrschen als in Kairo. Doch schon bei der Ankunft am Flughafen staunt er über den Aufruhr, den die Ankunft von Al-Ahly verursacht. Und erst am Trainingsplatz und im ­Hotel. Selfie hier, Selfie da, Selfie überall. Am Abend begleitet Weiler seine Assistenten nicht mal mehr an die ­Hotelbar, weil alles ein bisschen viel ist. Spätestens da wird ihm bewusst, wie gross sein neuer Klub ist.

Kairos Strassen: Ein gigantisches Wirrwarr ohne Anfang und Ende

Es ist kurz vor 15 Uhr. Weiler macht sich auf den Weg zum Training. Heute verzichtet er auf die Dienste von Said, ­seinem Fahrer. Weiler geht zu Fuss. Vorbei am Wachtposten an der Einfahrt zum Hotel, wo die grimmigen Schäferhunde ihre Köpfe in jeden Kofferraum stecken, um nach Sprengstoff zu schnüffeln. Weiter bis zu einem Boulevard, der zum Tahrir-Platz führt, wo 2011 während des Arabischen ­Frühlings die grössten Kundgebungen des Landes stattfanden.

Die Strasse ist vier- bis fünfspurig. Total verstopft. Ein ­gigantisches Wirrwarr ohne Anfang und Ende von hupenden Auto- und hals­brecherischen Motorradlenkern ohne Helm, die zwischen den Kolonnen schlängeln. Einen Fussgängerstreifen gibt es nirgends. Eine Ampel erst recht nicht. Doch wir müssen da rüber. «Mir nach», sagt Weiler. «Coach! Coach!», tönt es aus offenen Autofenstern. «Photo, please!» Als wollten sie ihn zu einem Halt zwingen, rollen die Autos bis knapp ans Knie.