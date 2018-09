Die Sprechchöre nach Spielschluss für Doppeltorschütze Barnetta wollten nicht verhallen. Als der 75-fache Internationale nach der Pause eingewechselt wurde und St. Gallen sein System umstellte, da ergriff "Quillo", die St. Galler Ikone, die Initiative. Sofort ging ein Ruck durch die Mannschaft, die in der ersten Halbzeit zu keiner einzigen Torchance gekommen war.

"Ich ziehe den Hut vor der Leistung von Barnetta. Er hat grandios gespielt und das Team mitgerissen", wand ihm Trainer Peter Zeidler ein Kränzchen. "Ich bin zwar nicht mehr der schnellste, aber im Kopf doch noch", frete sich Barnetta. "Ich glaubte stets an meine Fähigkeiten und habe weiter Selbstvertrauen und Spass am Fussball. Das konnte ich zeigen."

"Barnetta war der Matchwinner. Wir freuen uns alle für ihn. Der Siegtreffer fiel wie im Training. Ich legte auf Quillo zurück, und er traf herrlich via Pfosten", fasste Verteidiger Andreas Wittwer zusammen. Nur während 18 Minuten war "Altmeister" Barnetta in dieser Saison bislang zum Einsatz gekommen. Er bewies aber, dass er es - obwohl gesundheitlich etwas angeschlagen - noch immer kann.

Die Grasshoppers, denen Trainer Thorsten Fink erstmals ein 4-4-2-System verordnete, was die Zürcher eine Stunde lang gut umsetzten, führte nach einem kuriosen Treffer in der 23. Minute nicht unverdient mit 1:0. Das Tor war umstritten. Der Ex-St. Galler Runar Sigurjonsson zirkelte einen Eckball zur Mitte in den Fünfmeterraum. St. Gallens Goalie Dejan Stojanovic griff nicht ein, GC-Verteidiger Jean-Pierre Rhyner stützte sich auf. Eine Hand war im Spiel und vom Körper Sierros rollte der Ball schliesslich ins Netz. GC führte und hätte durch Marco Djuricin noch vor der Pause erhöhen müssen. St. Gallen vermochte nicht zu reagieren - bis Barnetta kam.

Telegramm und Rangliste:

St. Gallen - Grasshoppers 2:1 (0:1)

11'836 Zuschauer.- SR Millot (FRA). - Tore: 23. Eigentor Sierro (Sigurjonsson) 0:1. 60. Barnetta (Ben Khalifa) 1:1. 78. Barnetta (Wittwer) 2:1.

St. Gallen: Stojanovic; Bakayoko (69. Tschernegg), Hefti, Mosevich (46. Barnetta), Wittwer; Quintilla; Ashimeru (84. Tafer), Sierro; Kutesa, Buess, Ben Khalifa.

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy, Cvetkovic, Rhyner, Doumbia; Pusic (81. Ngoy), Sigurjonsson, Holzhauser (88. Bahoui), Bajrami; Pinga, Djuricin.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Vilotic (gesperrt), Itten, Lüchinger und Muheim (alle verletzt). Wiss, Koch (rekonvaleszent) und Nuhu (U21-Debüt) nicht im Aufgebot. GC ohne Basic, Nathan, Jeffren, Ajeti, Gjorgjev und Tarashaj (alle verletzt). 75. Kopfball von Sierro an den Pfosten. 12. Tor von Djuricin wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 85. Rhyner (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 9/27 (32:6). 2. Zürich 8/14 (8:8). 3. Thun 9/14 (19:14). 4. St. Gallen 9/14 (14:15). 5. Basel 8/12 (14:17). 6. Luzern 8/9 (11:13). 7. Lugano 8/9 (11:14). 8. Neuchâtel Xamax FCS 8/7 (11:21). 9. Grasshoppers 9/7 (11:18). 10. Sion 8/6 (13:18).