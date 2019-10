Der Kolumbianer Rafael Borré, mit einem Penalty (7.) und Ignacio Fernandez (70.) schossen für den Titelverteidiger die Tore im ausverkauften heimischen Stadion.

Anders als im Final vor zehn Monaten kam es zu keinerlei Zwischenfällen mit den Fans. Rund 1700 Polizisten sicherten das Spiel, unterstützt von Helikoptern, Drohnen und unzähligen Kameras im Stadion und dessen Umgebung.

Im vergangenen November musste das Final-Rückspiel nach Madrid verlegt werden, nachdem es zu schweren Krawallen gekommen war. Fans von River Plate hatten vor dem geplanten Heimspiel den Bus mit dem Boca-Team mit Steinen beworfen und einige Spieler leicht verletzt. River Plate gewann das Spiel in Spaniens Hauptstadt 3:1 nach Verlängerung und sicherte sich damit nach dem 2:2 im Hinspiel zum vierten Mal den Titel.

Das Halbfinal-Rückspiel wird am 22. Oktober im Stadion der Boca Juniors stattfinden. Den zweiten Finalisten ermitteln in einem brasilianischen Duell Gremio Porto Alegre und Flamengo Rio de Janeiro. Der Final wird am 23. November in Santiago de Chile ausgetragen.