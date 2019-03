Nach den beiden Niederlagen in den "Clasicos" gegen den FC Barcelona und dem blamablen Ausscheiden am Dienstag in der Champions League gegen Ajax Amsterdam tat sich Real Madrid auch gegen den Tabellen-16. in der Startphase schwer. Nach einer halben Stunde gerieten die Gäste in Rückstand, nachdem Valladolid in der 12. Minute mit einem verschossenen Penalty die Führung noch verpasst hatte.

Durch das 0:1 liess sich das kriselnde Real aber nicht aus der Ruhe bringen. Spätestens nach der Doublette von Karim Benzema in der ersten Viertelstunde nach der Pause war die Partie entschieden. Luka Modric gelang kurz vor Schluss noch das 4:1.

In der Meisterschaft liegt das drittklassierte Real weiterhin zwölf Punkte hinter Leader FC Barcelona zurück. Sowohl in der Königsklasse als auch im Cup ist die Mannschaft von Santiago Solari bereits ausgeschieden.

Kurztelegramm und Rangliste

Valladolid - Real Madrid 1:4 (1:1). - 21'914 Zuschauer. - Tore: 29. Tuhami 1:0. 34. Varane 1:1. 51. Benzema (Foulpenalty) 1:2. 59. Benzema 1:3. 85. Modric 1:4. - Bemerkungen: 12. Alcaraz (Valladolid) schiesst Foulpenalty über das Tor. 80. Gelb-Rote Karte gegen Casemiro (Real Madrid/Spielverzögerung).

Weitere Resultate: Celta Vigo - Betis Sevilla 0:1. Girona - Valencia 2:3. Levante - Villarreal 0:2. FC Sevilla - San Sebastian 5:2. - Rangliste: 1. FC Barcelona 27/63 (69:26). 2. Atlético Madrid 27/56 (39:17). 3. Real Madrid 27/51 (47:32). 4. Getafe 27/45 (36:24). 5. Alaves 27/41 (28:30). 6. FC Sevilla 27/40 (46:36). 7. Valencia 27/39 (30:23). 8. Betis Sevilla 27/39 (31:32). 9. Eibar 27/35 (35:36). 10. San Sebastian 27/35 (32:32). 11. Espanyol Barcelona 27/34 (32:40). 12. Athletic Bilbao 27/34 (26:31). 13. Leganes 27/33 (27:32). 14. Girona 27/31 (29:37). 15. Levante 27/30 (37:48). 16. Valladolid 27/26 (21:38). 17. Villarreal 27/26 (29:35). 18. Celta Vigo 27/25 (36:45). 19. Rayo Vallecano 27/23 (29:48). 20. Huesca 27/22 (27:44).