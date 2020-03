Real nach Sieg gegen den FC Barcelona wieder Leader

Real Madrid hatte zuletzt geschwächelt. In der Meisterschaft blieben die Königlichen zweimal ohne Sieg, im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League unterlagen sie zuhause Manchester City 1:2. Und auch in der ersten Halbzeit im Duell mit dem Erzrivalen, der als Leader im Bernabeu angetreten war, war Real das unterlegene Team.

Nach dem Seitenwechsel drehte das Team von Zinédine Zidane im Regen von Madrid aber auf. Zuerst verhinderten Barcelonas Keeper Marc-André ter Stegen mit einer Glanzparade gegen den Schlenzer von Isco den Führungstreffer. Dann wehrte Gerard Piqué einen Kopfball von Isco auf der Torlinie ab, ehe Karim Benzema in seinem 500. Spiel für Real den Ball aus nächster Distanz über das Tor setzte.

In der 71. Minute belohnte Vinicius das Heimteam doch noch für die Leistungssteigerung nach der Pause. Der Brasilianer traf nach einem genialen Pass von Toni Kroos aus spitzem Winkel zum 1:0, Piqué hatte den Ball unhaltbar für ter Stegen abgelenkt. In der Nachspielzeit schloss Mariano Diaz einen Konter zum 2:0 ab, womit Real erstmals nach neun Spielen ohne Sieg und seit April 2016 wieder einen Clásico für sich entschied.

In der Tabelle überholte Real Barcelona wieder. Nach 26 von 38 gespielten Runden deutet alles darauf hin, dass die beiden Erzrivalen den Titel einmal mehr unter sich ausmachen werden. Atlético Madrid, der Meister von 2014, verabschiedete sich mit dem 1:1 bei Espanyol Barcelona wohl endgültig aus dem Titelrennen und fiel in der Tabelle hinter den FC Sevilla (3:2 gegen Osasuna) und Getafe (1:0 in Mallorca) zurück.

Kurztelegramme und Rangliste

Espanyol Barcelona - Atlético Madrid 1:1 (1:0). - Tore: 24. Savic (Eigentor) 1:0. 47. Saul 1:1.

Real Madrid - FC Barcelona 2:0 (0:0). - 80'000 Zuschauer. - Tore: 71. Vinicius 1:0. 92. Diaz 2:0. - Bemerkung: Real Madrid u.a. ohne Hazard, Barcelona u.a. ohne Dembélé und Suarez.

Weitere Resultate vom Sonntag: FC Sevilla - Osasuna 3:2. Athletic Bilbao - Villarreal 1:0. Mallorca - Getafe 0:1. - Rangliste: 1. Real Madrid 26/56 (48:17). 2. FC Barcelona 26/55 (62:31). 3. FC Sevilla 26/46 (37:27). 4. Getafe 26/45 (37:25). 5. Atlético Madrid 26/44 (29:19). 6. San Sebastian 25/43 (43:31). 7. Valencia 26/41 (37:38). 8. Villarreal 26/38 (43:36). 9. Granada 26/37 (32:31). 10. Athletic Bilbao 26/34 (25:22). 11. Levante 26/32 (31:39). 12. Osasuna 26/31 (33:38). 13. Alaves 26/31 (28:36). 14. Betis Sevilla 26/30 (36:42). 15. Valladolid 26/29 (22:29). 16. Eibar 25/27 (25:37). 17. Celta Vigo 26/25 (22:34). 18. Mallorca 26/22 (26:43). 19. Leganes 26/20 (19:38). 20. Espanyol Barcelona 26/20 (23:45).