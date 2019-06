Die Ablösesumme für den vierfachen französischen Internationalen, der in der abgelaufenen Saison in Frankreich zum besten Linksverteidiger der Ligue 1 ausgezeichnet wurde, soll 48 Millionen Euro betragen. Noch vor zwei Jahren spielte Mendy in der zweithöchsten französischen Liga bei Havre.

Mendy ist nach Luka Jovic (für rund 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) und Eden Hazard (für rund 100 Millionen von Chelsea) der dritte kostspielige Neuzuzug von Real Madrid seit Saisonschluss.