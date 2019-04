Drei Tage nach der Pleite gegen Valencia kamen die Madrider in der 31. Runde gegen Eibar nach einen dem 0:1-Pausenrückstand zum 2:1-Sieg. Im nur etwas mehr als halb gefüllten Stadion Santiago Bernabeu traf Karim Benzema, der in Abwesenheit von Sergio Ramos als Captain auflief, zweimal mit dem Kopf, in der 59. Minute nach Flanke von Marco Asensio und in der 81. Minute nach Vorlage von Toni Kroos.

Resultate und Tabelle:

Real Madrid - Eibar 2:1 (0:1). - 50'284 Zuschauer. - Tore: 39. Cardona 0:1. 59. Benzema 1:1. 81. Benzema 2:1.

Samstag: Girona - Espanyol Barcelona 1:2. Rayo Vallecano - Valencia 18.30. FC Barcelona - Atlético Madrid 20.45. - Sonntag: Alaves - Leganes 12.00. Getafe - Athletic Bilbao 14.00. Valladolid - FC Sevilla 16.15. Celta Vigo - San Sebastian 18.30. Levante - Huesca 18.30. Betis Sevilla - Villarreal 20.45.

1. FC Barcelona 30/70 (79:31). 2. Atlético Madrid 30/62 (45:19). 3. Real Madrid 31/60 (55:37). 4. Getafe 30/47 (37:27). 5. Valencia 30/46 (33:24). 6. FC Sevilla 30/46 (49:37). 7. Alaves 30/44 (31:37). 8. Athletic Bilbao 30/43 (33:34). 9. San Sebastian 30/40 (36:35). 10. Betis Sevilla 30/40 (34:39). 11. Leganes 30/39 (30:34). 12. Eibar 31/39 (41:43). 13. Espanyol Barcelona 31/38 (35:45). 14. Girona 31/34 (33:43). 15. Levante 30/32 (42:54). 16. Valladolid 30/30 (24:41). 17. Villarreal 30/30 (38:43). 18. Celta Vigo 30/29 (42:52). 19. Rayo Vallecano 30/24 (32:54). 20. Huesca 30/23 (33:53).