Real Madrid ergreift den (vor-)letzten Strohhalm

Innerhalb von drei Tagen hat Real Madrid im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf einen zweiten wegweisenden Heimsieg errungen. Nach der Qualifikation für die Achtelfinals in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach, schlug das Team von Zinédine Zidane in der Meisterschaft Atlético Madrid 2:0 und verringerte den Rückstand auf den Stadtrivalen auf drei Punkte.

Allerdings hat Atlético ein Spiel weniger ausgetragen. Trotzdem: Hätte Real das Derby verloren, wäre das Handicap auf Platz 1 auf (womöglich vorentscheidende) zwölf Verlustpunkte angewachsen.

Mittelfeldspieler Casemiro brachte Real vor der Pause in Führung, mit einem Eigentor war Atléticos Torhüter Jan Oblak nach 57 Minuten für die Entscheidung besorgt. Für Atlético war es die erste Niederlage in dieser Saison in der Meisterschaft nach zuletzt sieben Siegen in Folge. Auf einen Erfolg in einem Derby wartet Atlético seit neun Spielen und bald fünf Jahren.

Telegramm:

Real Madrid - Atlético Madrid 2:0 (1:0). - Tore: 15. Casemiro 1:0. 63. Oblak (Eigentor) 2:0.

Die weiteren Resultate vom Samstag: Valencia - Athletic Bilbao 2:2. Getafe - FC Sevilla 0:1. Huesca - Alaves 1:0.

Rangliste:

1. Atletico Madrid 11/26 (21:4). 2. San Sebastian 12/25 (22:5). 3. Real Madrid 12/23 (19:12). 4. Villarreal 12/21 (15:11). 5. FC Sevilla 11/19 (13:9). 6. Cadiz 12/18 (11:13). 7. Granada 11/15 (14:20). 8. Betis Sevilla 12/15 (14:23). 9. FC Barcelona 10/14 (20:11). 10. Elche 10/14 (9:10). 11. Athletic Bilbao 12/14 (14:14). 12. Eibar 12/14 (8:9). 13. Valencia 13/14 (19:19). 14. Alaves 13/14 (11:14). 15. Getafe 12/13 (9:14). 16. Celta Vigo 12/13 (13:20). 17. Valladolid 13/13 (14:20). 18. Levante 11/11 (13:15). 19. Osasuna 12/11 (10:18). 20. Huesca 13/11 (12:20).