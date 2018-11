Ein Eigentor von Kiko in der 83. Minute und ein von Sergio Ramos verwerteter Foulpenalty in der 88. Minute brachten Real Madrid den Sieg ein. Damit ist Santiago Solari, dem Interimstrainer nach der Entlassung von Julen Lopetegui, der erste Match in der Meisterschaft resultatmässig gelungen. Die Leistung liess allerdings zu wünschen übrig.

Reals Stadtrivale Atlético spielt in der 11. Runde nur 1:1 bei Leganes. Antoine Griezmann brachte den Europa-League-Sieger in der 69. Minute mit einem schönen Freistoss verdient in Führung. Leganes schaffte gegen den Spielverlauf acht Minuten vor Spielende den Ausgleich durch Guido Carrillo. Griezmann verpasste den Siegtreffer in der Nachspielzeit mit einem zu hoch angesetzten Schuss.

Resultate und Tabelle:

Real Madrid - Valladolid 2:0 (0:0). - 68'050 Zuschauer. - Tore: 83. Kiko (Eigentor) 1:0. 88. Ramos (Foulpenalty) 2:0.

Leganes - Atlético Madrid 1:1 (0:0). - Tore: 69. Griezmann 0:1. 82. Carrillo 1:1.

1. FC Barcelona 10/21 (28:12). 2. Alaves 10/20 (14:9). 3. Atlético Madrid 11/20 (13:6). 4. FC Sevilla 10/19 (22:13). 5. Espanyol Barcelona 10/18 (14:8). 6. Real Madrid 11/17 (16:14). 7. Levante 10/16 (16:15). 8. Valladolid 11/16 (9:9). 9. Getafe 10/15 (10:8). 10. Girona 10/13 (12:14). 11. Celta Vigo 10/13 (17:13). 12. San Sebastian 10/12 (12:13). 13. Betis Sevilla 10/12 (5:9). 14. Valencia 10/11 (7:8). 15. Eibar 10/11 (10:17). 16. Athletic Bilbao 10/10 (11:15). 17. Villarreal 10/9 (8:10). 18. Leganes 11/9 (9:16). 19. Rayo Vallecano 10/6 (10:20). 20. Huesca 10/5 (8:22).