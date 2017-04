Für den Champions-League-Halbfinalisten Monaco genoss der Cup-Halbfinal im dicht gedrängten Spielkalender keine Priorität. Die Monegassen traten in Paris ohne einen einzigen der üblichen Stammspieler an und lagen dann durch Treffer von Julian Draxler, Edinson Cavani, Blaise Matuidi und einem Eigentor von Satwan Mbae, der zum ersten Mal für das A-Team von Monaco im Einsatz stand, schon nach 52 Minuten mit 0:4 zurück.

Im Final am 27. Mai im Stade de France trifft Paris Saint-Germain auf Angers, das sich am Dienstag zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte für das Endspiel qualifiziert hat. PSG strebt den dritten Cupsieg in Folge und den insgesamt elften an. Damit würde der 1970 gegründete Klub zum alleinigen Rekordhalter avancieren.

Frankreich. Cup. Zweiter Halbfinal: Paris Saint-Germain - Monaco 5:0 2:0). - Tore: 26. Draxler 1:0. 31. Cavani 2:0. 50. Mbae (Eigentor) 3:0. 52. Matuidi 4:0. 89. Marquinhos 5:0.

Final (Paris Saint-Germain - Angers) am Samstag, 27. Mai, in Saint-Denis (Stade de France).