Pochettino als Trainer von Tottenham entlassen

"Es war kein Entscheid, mit dem sich das Bord leicht getan hat", liessen die Spurs in einem Communiqué verlauten. Letztlich hätten aber die schwachen Resultate in der Meisterschaft zum Bewusstsein geführt, dass die Trennung "im besten Interesse des Klubs" sei. Aktuell liegen die Londoner in der Premier League auf dem 14. Platz.

Mit Pochettino trennt sich Tottenham von dem Coach, der den Klub in den vergangenen Jahren an der Spitze der nationalen Meisterschaft etabliert hat. In den fünf absolvierten Saisons unter dem Argentinier klassierten sich die Nordlondoner zum Schluss immer innerhalb der Top 5. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Argentinier, der via Southampton im Norden Londons gelandet war, gipfelte in der letzten Saison im Erreichen des Champions-League-Finals, den man gegen Liverpool mit 0:2 verlor.

In der Premier League zeichnete sich bei den Spurs die Krise dagegen bereits im letzten Drittel der Vorsaison ab. Nur drei von zwölf Spielen hatte Tottenham im Endspurt der Premier League zu seinen Gunsten entscheiden können. Die Serie an schwachen Resultaten setzte sich mit Beginn dieser Saison fort. Drei Siege aus zwölf Spielen - den letzten davon im September - bedeuteten nun Pochettinos Ende als Trainer.