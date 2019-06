Mit acht Titeln ist Gastgeber Ägypten Rekordhalter des Afrika-Cups. Das Team um «Pharao» Mohamed Salah war 2018 zum ersten Mal seit 28 Jahren an einer WM dabei, verlor jedoch alle Gruppenspiele. Jetzt will Ägypten Wiedergutmachung.

Gruppe D

Marokko

Trainer Hervé Renard ist so etwas wie der «Mr. Afrika-Cup». 2012 gewann er mit Sambia, drei Jahre später mit der Elfenbeinküste. Marokkos Stärke ist die Abwehr um Captain und Innenverteidiger Medhi Benatia, der mittlerweile in Katar spielt.

Elfenbeinküste

Zu Zeiten von Didier Drogba und Yaya Touré wurde den Ivorern alles zugetraut. Dass «nur» der Sieg beim Afrika-Cup 2015 herausschaute, war eine leise Enttäuschung. Roger Assalé von den Young Boys und Geoffroy Serey Dié von Xamax sind dabei.

Südafrika

Nur sechs Akteure im Kader spielen nicht in der einheimischen Liga. Dafür kommt Trainer Stuart Baxter aus Schottland. Der Wandervogel trainierte unter anderem schon das finnische Nationalteam und Mannschaften in Norwegen, Japan und Portugal.

Namibia

Einen Spieler namens Manfred Starke erwartet man nicht am Afrika-Cup. Doch der Mittelfeldakteur wurde in Namibias Hauptstadt Windhoek geboren. Zuletzt spielte er für Jena in der 3. Liga in Deutschland.