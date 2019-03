Ein erstes Mal sorgten die GC-Fans in der 32. Minute durch den Einsatz von Pyrotechnik für einen kurzen Unterbruch der Partie. Nach der Pause entschied sich Schiedsrichter Lionel Tschudi nach weiteren Petardenwürfen auf das Spielfeld dafür, die Partie abzubrechen. Sion hatte zum Zeitpunkt des Spielabbruchs 2:0 in Führung gelegen.

Die Feuerwerkskörper wurden nachweislich im Zuschauersektor der Zürcher Anhänger gezündet. Es ist damit zu rechnen, dass die Partie mit 3:0 forfait zugunsten des FC Sion gewertet wird.

Somit wurde am Samstag nur eine Partie aus der 25. Runde der Super League regulär gespielt. Dabei verlor der FC St. Gallen daheim gegen Lugano 0:2. Für die Ostschweizer ist es die zweite Niederlage in Folge (nach dem 0:3 in Luzern), während die Mannschaft von Trainer Fabio Celestini aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt hat und in der Tabelle bis auf einen Punkt an die fünftplatzierten St. Galler herangekommen ist.

Die Tore der Tessiner erzielten Stürmer Alex Gerndt nach einer Viertelstunde auf Vorarbeit des uruguayischen Mittelfeldspielers Jonathan Sabbatini sowie Sabbatini selbst kurz nach der Pause.

Die Resultate vom Samstag: St. Gallen - Lugano 0:2 (0:1). Sion - Grasshoppers beim Stand von 2:0 nach 55 Minuten wegen Petardenwürfen abgebrochen.

Rangliste: 1. Young Boys 24/65 (65:21). 2. Basel 24/44 (46:36). 3. Thun 24/37 (47:36). 4. Luzern 24/32 (38:43). 5. St. Gallen 25/31 (37:46). 6. Zürich 24/30 (33:35). 7. Lugano 25/30 (36:39). 8. Sion 24/26 (36:40). 9. Neuchâtel Xamax FCS 24/22 (32:51). 10. Grasshoppers 24/18 (24:47).