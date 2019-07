Edison Flores und Yoshimar Yotun trafen in der ersten Halbzeit für Peru, das vor einem Jahr bei der WM trotz guten Leistungen nicht über die Vorrunde hinaus gekommen war. In der Schlussphase sorgte der überragende 35-jährige Paolo Guerrero für die endgültige Entscheidung. Mit 13 Toren ist der frühere Spieler von Bayern München der beste noch aktive Torschütze der Copa America.

Chile, das die letzten beiden Austragungen für sich entschieden hatte, war weniger effizient und fehleranfälliger als Peru. Goalie Gabriel Arias verschuldete das 0:2, und die Offensivspieler vergaben zahlreiche Möglichkeiten. In der Nachspielzeit scheiterte Topskorer Eduardo Vargas mit einem Panenka-Penalty.

Peru kann am Sonntag in Rio gegen den Gastgeber Brasilien seinen dritten Titel bei der Copa America nach 1939 und 1975 gewinnen. In der Vorrunde war Peru gegen den Rekordweltmeister allerdings chancenlos geblieben und mit 0:5 deklassiert worden. Chile spielt derweil am Samstag gegen Argentinien, seinen Finalgegner der letzten beiden Copas, um Platz 3.