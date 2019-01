Trotz fast 80 Prozent Ballbesitz musste sich PSG bis in die 57. Minute gedulden, ehe Cavani das Skore eröffnete. Der Uruguayer erzielte mittels Penalty im 12. Meisterschaftsspiel seinen 11. Treffer. Nachdem Amiens' Linksverteidiger Khaled Adenon mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, erhöhten Mbappé mit seinem 14. Saisontor und der Brasilianer Marquinhos auf 3:0.

Paris Saint-Germain, das in Amiens ohne den geschonten Neymar spielte, führt die Ligue 1 mit nur vier Verlustpunkten an. Das 1:2 am Mittwoch in Guingamp war die erste Saisonniederlage in einem heimischen Wettbewerb gewesen.

Resultat und Tabelle:

Amiens - Paris Saint-Germain 0:3 (0:0) - Tore: 57. Cavani (Handspenalty) 0:1. 70. Mbappé 0:2. 79. Marquinhos 0:3. - Bemerkungen: 66. Gelb-Rote Karte gegen Adenon (Amiens).

Freitag: Caen - Lille 1:3. Lyon - Reims 1:1. - Samstag: Guingamp - Saint-Etienne 20.00. Nice - Bordeaux 20.00. - Sonntag: Nantes - Rennes 15.00. Dijon - Montpellier 17.00. Toulouse - Strasbourg 17.00. Marseille - Monaco 21.00. - Mittwoch: Nîmes - Angers 19.00.

1. Paris Saint-Germain 18/50 (53:10). 2. Lille 20/37 (32:20). 3. Lyon 19/33 (31:22). 4. Montpellier 18/30 (25:15). 5. Saint-Etienne 18/30 (28:22). 6. Marseille 17/27 (30:26). 7. Reims 20/27 (16:19). 8. Rennes 18/26 (27:25). 9. Nice 18/26 (13:17). 10. Strasbourg 19/26 (30:23). 11. Nantes 18/23 (26:25). 12. Nîmes 18/23 (26:28). 13. Bordeaux 17/22 (20:20). 14. Toulouse 18/21 (17:27). 15. Angers 18/20 (20:22). 16. Caen 20/18 (20:28). 17. Amiens 20/18 (17:34). 18. Dijon 18/16 (16:31). 19. Monaco 18/13 (16:29). 20. Guingamp 18/11 (14:34).