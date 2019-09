Der Linksverteidiger aus Gambia stand bis Juni bei den Zürchern unter Vertrag und war seither vereinslos. Nun konnte er sich mit dem FCZ auf eine weitere Zusammenarbeit bis Sommer 2020 einigen.

Pa Modou wechselte im Sommer 2017 vom FC Sion nach Zürich, wo er in 61 Spielen auf vier Treffer und neun Assists kam. Zuletzt hielt sich der 29-Jährige, der in der Schweiz auch schon für St. Gallen und Wil spielte, in der zweiten Mannschaft der Zürcher fit.