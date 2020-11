Operation für Maradona wegen Hirnblutung

"Es handelt sich um ein subdurales Hämatom. Das ist ein Routineeingriff. Ich und mein Team werden ihn operieren", sagte Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque im Sportsender TyC Sports. Ein subdurales Hämatom ist eine Blutung zwischen harter Hirnhaut und Gehirn.

Der Weltmeister von 1986 war am Montag in die Klinik Ipensa in La Plata eingeliefert worden. Zunächst war lediglich von emotionalem Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede. Bei Untersuchungen wurde dann die Blutung entdeckt. Maradona sollte deshalb in ein Spital in Olivos nördlich von Buenos Aires gebracht werden, wo der Eingriff noch am Dienstag Ortszeit vorgesehen war.