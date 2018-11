Die Niederländer holen damit genau das Remis, das sie für den Gruppensieg in der Nations League benötigten.

Nach dem Jahr der vielen Enttäuschungen verabschiedete sich die deutsche Nationalmannschaft in Gelsenkirchen mit vorwiegend jungen Kräften und mit einer guten, erfrischenden Leistung aus der A-Liga der neu geschaffenen Nations League.

Nach 85 Minuten führten sie ungefährdet, und es schien, als würden sie für Weltmeister Frankreich im neun geschaffenen Wettbewerb zum Steigbügelhalter werden. Jetzt aber werden die Niederlande Anfang Juni 2019 mit den übrigen Gruppensiegern Schweiz, Portugal und England das Finalturnier in Portugal bestreiten.

Während es für die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman noch um einiges ging, konnten die als Absteiger feststehenden Deutschen unbeschwert aufspielen. Was sie bis kurz vor Schluss auch taten. Nach den Toren von Timo Werner und Leroy Sané schon in den ersten 20 Minuten gehörten den Deutschen praktisch alle weiteren sehr guten Chancen des Spiels - während die Niederländer nicht annähernd an ihre guten Leistungen in den Heimspielen gegen Deutschland (3:0) und Frankreich (2:0) herankamen.

Es gelang ihnen kaum je, Deutschlands Defensive in Verlegenheit zu bringen. Dennoch schossen sie die beiden wichtigen Tore: durch Memphis Depay mit einem ansatzlosen Schlenzer von der Strafraumgrenze und durch den nach vorn gerückten Verteidiger Virgil van Dijk in der 91. Minute.

Die Pluspunkte im deutschen Spiel waren die Stürmer Werner und Sané von Leipzig respektive Manchester City. Im Nachhinein wird sich Nationalcoach Joachim Löw vielleicht darüber ärgern, dass er Sané für das WM-Kader nicht berücksichtigt hatte. In einiges Szenen wirkten die deutschen Angreifer verspielt, bisweilen fast arrogant.

Löw setzte mit der Startaufstellung weitere Signale für eine Verjüngung. Die so Berücksichtigten dankten es ihm Mit ausnahmslos untadeligen Leistungen. Nebst Torhüter Manuel Neuer spielte vom alten Bestand nur Mats Hummels in der Verteidigung und Toni Kroos im Mittelfeld, während beispielsweise Thomas Müller und Marco Reus auf der Ersatzbank Platz nahmen. Aber auch der nach dem Länderspiel-Sieg gegen Russland (3:0) allenthalben gelobte junge Offensivspieler Kai Havertz von Bayer Leverkusen spielte nicht von Beginn.

Resultate/Ranglisten.

Liga A. Gruppe 1. Montag: Deutschland - Niederlande 2:2 (2:0).

Rangliste: 1. Niederlande* 4/7 (8:4). 2. Frankreich 4/7 (4:4). 3. Deutschland+ 4/2 (3:7). - * - im Finalturnier, + = Absteiger.

Liga B. Gruppe 4. Montag: Dänemark - Irland 0:0.

Rangliste: 1. Dänemark* 4/8 (4:1). 2. Wales 4/6 (6:5). 3. Irland+ 4/2 (1:5).

Liga C. Gruppe 3. Montag: Zypern - Norwegen 0:2 (0:1). Bulgarien - Slowenien 1:1 (0:0).

Rangliste: 1. Norwegen* 6/13 (7:2). 2. Bulgarien 6/11 (7:5). 3. Zypern 6/5 (5:9). 4. Slowenien+ 6/3 (5:8).

Liga D. Gruppe 4. Montag: Mazedonien - Gibraltar 4:0 (1:0). Liechtenstein - Armenien 2:2 (1:1).

Rangliste: 1. Mazedonien* 6/15 (14:5). 2. Armenien 6/10 (14:8). 3. Gibraltar 6/6 (5:15). 4. Liechtenstein 6/4 (7:12).

Telegramme.

Liga A:

Deutschland - Niederlande 2:2 (2:0)

Gelsenkirchen. - 42'186 Zuschauer. - SR Hategan (ROU). - Tore: 9. Werner 1:0. 20. Sané 2:0. 85. Promes 2:1. 91. Van Dijk 2:2.

Deutschland: Neuer; Süle, Hummels, Rüdiger; Kehrer, Kimmich, Kroos, Schulz; Gnabry (66. Müller), Werner (63. Reus), Sané (80. Goretzka).

Niederlande: Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum (60. Vilhena), De Jong; Promes, Depay, Babel (45. Dilrosun).

Bemerkungen: 100. Länderspiel von Thomas Müller für Deutschland.

Liga B:

Tschechien - Slowakei 1:0 (1:0). - Prag. - SR Hernandez (ESP). - Tore: 32. Schick 1:0.

Dänemark - Irland 0:0. - Aarhus. - SR Aghajew (AZE).

Liga C:

Bulgarien - Slowenien 1:1 (0:0). - Sofia. - SR Gözek (TUR). - Tore: 68. Ivanov 1:0. 75. Zajc 2:0.

Zypern - Norwegen 0:2 (0:1). - Nicosia. - SR Vad (HUN). - Tore: 36. Kamara 0:1. 48. Kamara 0:2. - Bemerkungen: 80. Rote Karte gegen Sielis (Zypern). 90. Gelb-rote Karte gegen Mohamed Elyounoussi (Norwegen).

Liga D:

Liechtenstein - Armenien 2:2 (1:1). - Vaduz. - 1166 Zuschauer. - SR Durieux (LUX). - Tore: 9. Adamjan 0:1. 44. Marcel Büchel 1:1. 47. Hasler 2:1. 85. Karapetjan 2:2.

Liechtenstein: Benjamin Büchel; Rechsteiner, Quintans (83. Eberle), Hofer; Livio Meier, Aron Sele (57. Martin Büchel), Polverino, Göppel; Hasler, Marcel Büchel (61. Brändle); Salanovic.

Bemerkungen: Liechtenstein ohne Wieser (gesperrt), Kieber, Yildiz (beide verletzt), Kühne und Gubser (beide unabkömmlich)

Andorra - Lettland 0:0. - Andorra la Vella. - SR Meler (TUR). - Bemerkungen: Lettland mit Vanins (Zürich), ab 75. mit Uldrikis (Sion), ohne Oss (Neuchâtel Xamax). 38. Rote Karte gegen Sabala (Lettland).

Georgien - Kasachstan 2:1 (0:0). - Tiflis. - SR Martins (POR). - Tore: 59. Merebaschwili 1:0. 84. Tschakwetadse 2:0. 90. Omirtajew 2:1. - Bemerkungen: Georgien bis 75. mit Gwilja (Luzern).

Mazedonien - Gibraltar 4:0 (1:0). - Skopje. - SR Sachi (KAZ). - Tore: 27. Bardhi 1:0. 67. Nestorovski 2:0. 80. Nestorovski 3:0. 92. Trajkovski 4:0.