Da standen sie und applaudierten. Jene englischen Zuschauer, die zu einem grossen Teil erst für den so wichtigen Halbfinal gegen Kroatien angereist waren. Das Spiel war schon seit über einer Stunde zu Ende im Luschniki-Stadion in Moskau, die englischen Fans aber standen immer noch in grosser Anzahl auf der Tribüne und sangen trotz Niederlage.

Zwar sangen sie nicht «Football’s coming home», die Fussballhymne, die in diesem Sommer wieder zum Motto der Engländer erklärt wurde. Dafür trällerten sie «Don’t look back in Anger» von Oasis und die englische Nationalhymne. Einige Spieler kamen aufs Feld zurück, um sich zu bedanken. Sie wurden mit Jubel und Applaus bedacht. Keine Kritik nach dem Verpassen des WM-Finals.