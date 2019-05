Nachdem der 27-Jährige bereits am Dienstag wegen Schmerzen vom Feld des Trainingsgeländes Granja Comary bei Rio humpelte, liess er sich am Mittwoch von den Physiotherapeuten behandeln und nahm nicht am Mannschaftstraining teil.

Nach seiner Fussverletzung im Januar hat Neymar für seinen Klub Paris Saint-Germain nur vier Spiele bestritten. Ob er am 5. Juni im Freundschaftsspiel in Brasilia gegen Katar aufläuft, ist noch offen. Die Copa America beginn am 14. Juni.