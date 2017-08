Als "Spielverderber" erwies sich die spanische Liga. Bis zur Deadline zur Erteilung der Spielberechtigung für die Partie gegen Amiens waren die Unterlagen noch nicht in Frankreich eingetroffen. Sein Debüt könnte Neymar nun am 13. August in Guingamp geben.

Dem verpassten Debüt zum Saisonstart zum Trotz jubelten Zehntausende Fans dem teuersten Spieler aller Zeiten bei der offiziellen Präsentation frenetisch zu. Der 222-Millionen-Euro-Einkauf wurde mit grossem Brimborium empfangen.

Unter langen Sprechchören der Fans im Parc des Princes und begleitet von Feuerwerk betrat Neymar den Rasen, wo ihn Präsident Nasser al-Chelaifi per Handschlag begrüsste. "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Paris ist magisch", sagte Neymar. Er wolle mit PSG "hart arbeiten und Titel gewinnen".

Run auf Neymar-Shirts

Der Rekordwechsel hat sich für den französischen Hauptstadt-Klub gleich am ersten Tag bezahlt gemacht: PSG-Fans kauften am Freitag gut 12'000 Leibchen mit dem Namen des 25-Jährigen und der Rückennummer 10, wie der Verein mitteilte. Bei einem Kaufpreis von durchschnittlich 100 Euro nahm PSG damit über eine Million Euro ein. Das Geld muss sich der Klub allerdings mit dem Hersteller Nike teilen. Weil der Andrang an den beiden Fanshops des französischen Vizemeisters auf den Champs Elysées und im Stadion Parc des Princes so gross ist, bekommt am Samstag jeder Käufer nur ein Trikot.