Herr Koller, Sie haben auch schon Angebote abgelehnt, beim FCB haben Sie zugesagt. Warum? Marcel Koller: Ich bin ein Fussballverrückter, ich wollte zurück in den Klub-Fussball, wieder täglich auf dem Platz stehen. Und der FC Basel ist ein sehr interessanter Verein mit glorreicher Vergangenheit, einem wunderschönen Stadion, fantastischen Fans. Das hat mich gereizt. Und dann war natürlich das Interesse von Basel da. Das hat also sehr gut gepasst. War es schon länger ein Traum beim FCB Trainer zu werden? Nein, das könnte ich so nicht sagen. Ich habe meine Karriere nie so ausgelegt, dass ich an einen bestimmten Punkt kommen wollte. Wenn ich irgendwo bin und es passt, dann haue ich dort alles rein, bin täglich am Arbeiten, um weiter zu kommen. Das ist für mich wichtig. Nicht irgendwelche Träume.

Sie gelten als Ur-Zürcher. Zürcher Trainer wurden hier nicht immer herzlich empfangen. Wie gehen Sie damit um? Natürlich anders, als noch als Spieler und Gegner des FCB. Aber schauen Sie, ich wurde auch in Österreich nicht mit Begeisterung überhäuft, als man mich vorstellte. Am Schluss haben Sie mich geliebt. Ob das hier auch so kommt, das kann ich nicht vorhersagen. Ich versuche einfach, einen guten Job abzuliefern, keine Vorurteile zu haben und auf die Menschen zuzugehen. Sie kehren nach fast zehn Jahren in den Klubfussball zurück. Haben Sie ihn vermisst? Als ich in Österreich angefangen habe, hatte ich richtige Entzugserscheinungen. Mir hat die tägliche Arbeit gefehlt, die Möglichkeit der Nachbesprechung, das Loben und Kritisieren nach den Spielen. Nach der Analyse waren die Jungs meist schon wieder bei ihren Vereinen. Aber man gewöhnt sich daran.

Wie? In dem man sich anpasst, mehr administrativ arbeitet und dann die Zeit nutzt, wenn die Mannschaft zusammenkommt für zehn Tage. Da hat man drei, vier Trainingseinheiten, um eine Idee zu entwickeln. Jetzt haben Sie noch weniger Zeit. Haben Sie nie in Betracht gezogen erst nach dem nächsten Meisterschaftsspiel zu übernehmen? Mir war wichtig, dass ich mit meinen beiden Assistenten, Carlos Bernegger und Thomas Janeschitz, beginnen kann. Der Klub und wir haben uns die ganze Nacht auf Donnerstag ins Zeug gelegt, um eine Einigung zu erzielen. Wir haben wenig Zeit, das stimmt. Aber je früher wir beginnen können, desto besser. Das war unser Ziel. Es geht ausgerechnet gegen GC, wo Sie Ihre gesamte Spieler-Karriere verbrachten. Ich hatte eine wunderschöne Zeit mit GC, wir feierten grosse Erfolge. Aber ich habe den Klub vor 15 Jahren verlassen. Man kann kaum ein Leben lang beim gleichen Klub sein. Sie erwähnten Ihre Assistenten. Warum haben Sie sich für Carlos Bernegger und Thomas Janeschitz entschieden? Carlos war mein Assistent, als wir mit GC den Meistertitel holten. Er weiss, wie ich arbeite, kennt meinen Fussball. Da verlieren wir keine Zeit. Thomas war mein Co-Trainer bei Österreich. Er war U18-Trainer, als ich kam. Ich habe ihn hochgeholt und wir hatten eine sehr gute Zeit.