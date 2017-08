Der spanische Radiosender Cadena Ser hatte am Freitagabend auf seiner Website berichtet, der Weltfussballer habe am Montag bei seiner Anhörung nahe Madrid wegen mutmasslicher Steuerhinterziehung erklärt: "In England hatte ich nie solche Probleme, deshalb würde ich gerne dorthin zurückkehren." Der 32-Jährige hatte von 2003 bis 2009 für Manchester United gespielt.

Der portugiesische Nationalspieler wird beschuldigt, insgesamt 14,7 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Konkret geht es um Einnahmen aus Bildrechten. Ronaldo soll die Vorwürfe Medienberichten zufolge vor der zuständigen Richterin zurückgewiesen haben.

Bereits als die Affäre vor einigen Wochen bekannt geworden waren, hatte der Star-Stürmer über mangelnde Unterstützung seitens seines Klubs geklagt. Angeblich soll er damals bereits seinen Weggang aus Madrid angkündigt haben. Zuletzt war davon aber nicht mehr die Rede.