Nationalmannschaftstrainer Vladimir Petkovic über...

... die Ausgangslage:

"Es war nicht geplant, diese beiden Spielen machen zu müssen. Wir hätten lieber leichtere Spiele gehabt, Freundschaftsspiele. Jetzt sind wir aber wieder bei null angekommen. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, müssen wir annullieren. Jetzt müssen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und uns gut auf Donnerstag vorbereiten. Wir hatten zwar nur wenig Zeit, um uns vorzubereiten, ein Hotel und Plätze zu organisieren, aber das hat alles top geklappt. Wir werden uns optimal vorbereiten können. Jetzt gilt es noch, aus diesen negativen Erlebnissen vom Portugal-Spiel das Positive heraus zu ziehen. Ich will wieder diese Schweiz sehen, die ich in der letzten Zeit kennen gelernt habe. Mit diesem Spielstil und diesen Qualitäten. Natürlich haben wir viel Respekt gegenüber dem Gegner. Aber wenn wir auf den Platz bringen, was wir können, dann werden wir gegen diesen Gegner erfolgreich sein."





... die Enttäuschung nach dem Portugal-Spiel:

"Natürlich waren wir über das Resultat enttäuscht. Aber wir haben am Ende gleich viele Punkte gemacht wie die Portugiesen und waren von der Punktzahl her die drittbeste Mannschaft in Europa. Darum müssen wir uns nicht verstecken und nicht schämen. Wir müssen offen nach vorne schauen und zeigen, dass wir der Chef auf dem Platz sind. Das war in Portugal nicht der Fall. Aber wir haben nicht lange gebraucht, um das zu verdauen, weil es nicht irgendein Gegner war, gegen den wir verloren haben, sondern der Europameister. Enttäuscht hat mich nur, dass wir zu wenig agiert haben und zu passiv waren. Gegen Nordirland muss das anders sein."





... die Leader im Team, die es gegen Nordirland noch mehr braucht:

"Wir haben bis jetzt als Mannschaft gewonnen und als Mannschaft verloren. Gewisse Spieler haben mehr Gewicht in der Mannschaft als andere, und diese erfahrenen Spieler müssen die Mannschaft auch führen. Wir haben diese Lederfiguren, auch von der fussballerischen Qualität her."





... die Bedeutung des ersten Spiels:

"Wir müssen schon in Belfast zeigen, dass wir keine Angst haben. Wir müssen versuchen, schon dort ein Zeichen zu setzen, da wir nach Russland fahren wollen."





... angeschlagene Spieler und solche mit wenig Spielpraxis:

"Wir haben ein paar Spieler, die verletzt sind oder wenige Minuten in den Beinen haben. Letzteres kann aber auch positiv sein, wenn man in so kurzer Zeit wie jetzt zwei Spiele hat. Dann sind die Beine oder der Kopf frischer und man kann noch mehr geben und es besser machen. Das ist wichtig gegen diesen Gegner. Und es war schon ab und an so, dass ein paar Spieler Probleme im Club hatten. Dann haben sie in der Nati jeweils positiv geantwortet und sich so für mehr Einsätze bei ihrem Verein empfohlen. Ich bin überzeugt, dass alle ihr Maximum geben werden, um nach Russland reisen zu können."





... den Spezialfall Valon Behrami:

"Bei ihm versuchen wir es. Wir hoffen auf eine positive Überraschung, schauen nach jeder Minute und nach jedem Training, wie es aussieht. Am besten wäre, er wäre fit für zwei Mal 90 Minuten. Aber das wird sehr schwierig. Jetzt müssen wir schauen, ob wir ihn für die eine oder andere Minute hinkriegen. Solange es noch realistisch ist, bieten wir jemanden wie Valon auf. Seine Präsenz, seine Unterstützung und das Zusammensein seinerseits mit der Mannschaft kann uns vieles geben."





... den Spielstil des Gegners:

"Natürlich habe ich das eine oder andere Spiel von Nordirland angeschaut und ein paar Gespräche und Telefonate geführt, um Informationen zu kriegen. Aber was für mich das Wichtigste ist, ist, dass wir agieren und nicht nur reagieren. Wir müssen souverän sein, den Ball halten, sie überraschen. Jeder Fehler von uns wird dort bejubelt werden wie ein Tor von ihnen. Sie können auch Fussball spielen, wenn man sie lässt. Es ist kein Zufall, dass sie nur gegen Deutschland zu Hause verloren haben. Ihre Mentalität ist sehr, sehr stark. Sie setzen gut nach, sind physisch stark. Wir müssen einfach gleich wie der Gegner in den Zweikampf gehen und mehr laufen wie der Gegner. Dann können wir technisch und taktisch den Unterschied ausmachen."