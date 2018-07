Die Schweiz will in St. Petersburg im Achtelfinal gegen das weniger gut dotierte Schweden den ultimativen Nachweis erbringen, endgültig zu erweiterten Spitze des Weltsports Fussball zu gehören. Die Vorzeichen sind vielversprechend.

90, vielleicht auch 120 Minuten oder noch eine weitere Penalty-Zusatzschlaufe - die nächste Herausforderung ist weit mehr als die simple Fortsetzung einer bis anhin überzeugenden WM-Kampagne. Die Luft wird dünner, die Bedeutung grösser. In den Knock-out-Runden geht es um nachhaltige Impressionen, um umfassende Einordnungen.

Wenige Torchancen nutzen, defensiv gut stehen

Im Sport kann ein singulärer Moment das Image einer ganzen Fussball-Generation prägen. Die bereits jahrelange Konstanz ist in der öffentlichen Wahrnehmung prozentual erheblich weniger wert, wenn der Achtelfinal die unüberwindbare Hürde bleibt. Die aktuelle Nationalmannschaft will Geschichte schreiben, der erste Vorstoss unter die Top 8 seit dem Heimturnier in Bern vor 64 Jahren ist das erklärte Ziel.

Auf den Schlüssel zum Erfolg angesprochen, meint der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Pressekonferenz. «Wir werden morgen alles geben, um einen starken Gegner zu eliminieren. Die Defensive ist das Wichtigste. Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und defensiv gut arbeiten.»

Aber auch die Offensive werde wichtig sein, da er bei einer massierten Schweden-Abwehr nicht mit vielen Torchancen der Schweiz rechnet.