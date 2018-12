Den Schuss ins Glück für Napoli gelang Arkadiusz Milik in der 91. Minute, als er mit einem herrlichen Freistoss zum 1:0 für die Gäste traf. Noch am Dienstag war der Pole der Pechvogel Napolis gewesen, als er in der Champions League in Liverpool in der Nachspielzeit eine ausgezeichnete Gelegenheit zum Ausgleich verpasste und Napoli damit auf der Strecke blieb. Im neuen Jahr spielen die Süditaliener nur in der K.o.-Phase der Europa League.

Napolis Trainer Carlo Ancelotti schonte in Cagliari gleich einige Spieler. In der letzten halben Stunde wechselte er dann seine namhaftesten Offensivleute ein: Dries Mertens, Lorenzo Insigne und Jose Callejon. Doch der Befreiungsschlag gelang Milik, der als einzige Sturmspitze begonnen hatte. Der Pole hatte zuvor mit einem Kopfball nur die Latte getroffen.

Napoli konnte den Rückstand auf Juventus, das am Samstag das Derby gegen Torino mit 1:0 gewonnen hatte, auf acht Punkte reduzieren. Das drittplatzierte Inter Mailand liegt schon 14 Zähler hinter dem Serienmeister.

Telegramme und Tabelle

SPAL Ferrara - Chievo 0:0. - Bemerkungen: SPAL Ferrara ohne Djourou (Ersatz).

Fiorentina - Empoli 3:1 (1:1). - 30'000 Zuschauer. - Tore: 24. Krunic 0:1. 40. Mirallas 1:1. 59. Simeone 2:1. 78. Dabo 3:1. - Bemerkungen: Fiorentina ohne Fernandes (Gelbsperre).

Cagliari - Napoli 0:1 (0:0). - 15'081 Zuschauer. - Tor: 91. Milik 0:1.

Rangliste: 1. Juventus Turin 16/46 (33:8). 2. Napoli 16/38 (33:14). 3. Inter Mailand 16/32 (28:13). 4. AC Milan 15/26 (24:18). 5. Lazio Rom 15/25 (22:18). 6. Sassuolo 16/24 (26:22). 7. Sampdoria Genua 16/23 (25:19). 8. Fiorentina 16/22 (24:17). 9. Torino 16/22 (19:17). 10. Atalanta Bergamo 15/21 (29:20). 11. AS Roma 15/21 (26:20). 12. Parma 16/21 (16:21). 13. Cagliari 16/17 (15:20). 14. Genoa 15/16 (20:30). 15. Empoli 16/16 (20:29). 16. SPAL Ferrara 16/16 (14:24). 17. Udinese 16/13 (13:22). 18. Bologna 15/11 (13:24). 19. Frosinone 16/8 (11:35). 20. Chievo Verona 16/4 (12:32).