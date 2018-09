0:3 gegen Sampdoria Genua, 1:0 gegen Fiorentina, 0:0 gegen Roter Stern Belgrad. Die letzten Resultate von Napoli waren durchzogen. Nur ein Tor in 270 Minuten war ungewöhnlich wenig. Die Kritik an Trainer Carlo Ancelotti sowie an seinen Rotationen und Systemwechseln wurde lauter.

Da kam das Auswärtsspiel in Turin gerade zur richtigen Zeit. Hier hat Napoli von den letzten sechs Duellen fünf gewonnen und insgesamt 16 Tore erzielt. Entsprechend schnell fand der Favorit in die Spur - schon nach 20 Minuten führte er 2:0, nachdem die einzigen Italiener in der Startformation, die Internationalen Lorenzo Insigne (4.) und Simone Verdi (20.), getroffen hatten. Am Ende siegte Napoli 3:1, weil Insigne ein zweites Tor erzielte (59.) und so das Aufbäumen der Turiner nach dem Anschlusstreffer von Andrea Belotti (51.) umgehend konterte.

Der Erfolg war trotz der guten Bilanz von Napoli in Turin nicht unbedingt zu erwarten gewesen, schon gar nicht auf diese überzeugende Art und Weise. Torino war ambitioniert in die Saison gestartet und will nach einigen geschickten Transfers in die Top 7 vorstossen. Nach der zweiten Heimniederlage sieht sich die Nummer 2 aus der Industriestadt im Piemont allerdings vorerst mit einer neuen Realität konfrontiert: Torino liegt nur auf Platz 13.

Telegramme:

Torino - Napoli 1:3 (0:2). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 4. Insigne 0:1. 20. Verdi 0:2. 51. Belotti (Foulpenalty) 1:2. 59. Insigne 1:3.

Rangliste:

1. Juventus Turin 4/12 (9:4). 2. Napoli 5/12 (9:7). 3. Fiorentina 5/10 (11:3). 4. Sassuolo 5/10 (12:8). 5. SPAL Ferrara 5/9 (4:4). 6. Parma 5/7 (6:5). 7. Inter Mailand 5/7 (6:4). 8. Sampdoria Genua 5/7 (9:3). 9. Genoa 3/6 (6:6). 10. Lazio Rom 4/6 (3:4). 11. AS Roma 4/5 (7:7). 12. Udinese 4/5 (4:4). 13. Torino 5/5 (5:7). 14. Cagliari 5/5 (4:7). 15. AC Milan 3/4 (5:5). 16. Atalanta Bergamo 4/4 (7:6). 17. Empoli 5/4 (4:6). 18. Bologna 4/1 (0:5). 19. Frosinone 4/1 (0:10). 20. Chievo Verona 4/-1 (5:11).