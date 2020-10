Nächstes Remis für Wolfsburg

Wenn Wolfsburg in dieser Saison in der Bundesliga antritt, dann sind Tore Mangelware. Und Punkte werden höflich geteilt. Daran änderte sich auch in der 3. Runde der Bundesliga nichts. Nach einem 0:0 gegen Leverkusen zum Auftakt und einem 1:1 in Freiburg liessen sich auch die zuvor stets siegreichen Augsburger gegen das Team von Oliver Glasner mit einer Punkteteilung abspeisen. Dabei hätte sich der FCA bei einem Sieg alleine an die Tabellenspitze der Bundesliga gesetzt.

Letztlich werden sich die Gäste mit diesem torlosen Remis anfreunden können, weil Wolfsburg dem Sieg über 90 Minuten näher gestanden war. Nach 26. Minuten revidierte der Videoschiedsrichter den vermeintlichen Führungstreffer des Heimteams durch Josip Brekalo wegen eines knappen Offsides von Wout Weghorst, zehn Minuten nach der Pause scheiterte der Schweizer Internationale Admir Mehmedi mit seinem Abschluss aus wenigen Metern am hervorragend reagierenden Rafal Gikiewicz.

Augsburg, das zuletzt mit einem 2:0-Sieg gegen Dortmund auf sich aufmerksam gemacht hatte, konnte ohne seinen Trainer Heiko Herrlich an der Seitenlinie nicht an die Leistung von letzter Woche anknüpfen. Auch Ruben Vargas, der nach Oberschenkelproblemen in der 57. Minute ins Spiel kam, vermochte keine Akzente zu setzen. Das Heimteam agierte mit derweil mit einer stark dezimierten Schweizer Fraktion. Während Kevin Mbabu weiterhin verletzt ausfällt, stand Renato Steffen wegen seiner Coronavirus-Erkrankung nicht zur Verfügung.

Telegramm und Rangliste:

Wolfsburg - Augsburg 0:0. - 4632 Zuschauer. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 71.), ohne Steffen (Coronavirus) und Mbabu (verletzt). Augsburg mit Vargas (ab 57.).

Rangliste: 1. RB Leipzig 3/7 (8:2). 2. Augsburg 3/7 (5:1). 3. Eintracht Frankfurt 3/7 (6:3). 4. Borussia Dortmund 3/6 (7:2). 5. Hoffenheim 3/6 (8:5). 6. Werder Bremen 3/6 (5:5). 7. VfB Stuttgart 3/4 (7:5). 8. Union Berlin 3/4 (6:4). 9. Arminia Bielefeld 3/4 (2:2). 10. Borussia Mönchengladbach 3/4 (4:5). 11. SC Freiburg 3/4 (4:7). 12. Bayern München 2/3 (9:4). 13. Hertha Berlin 2/3 (5:4). 14. Bayer Leverkusen 3/3 (2:2). 15. Wolfsburg 3/3 (1:1). 16. 1. FC Köln 3/0 (3:7). 17. Mainz 05 3/0 (2:11). 18. Schalke 04 3/0 (1:15).