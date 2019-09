Wer hätte das gedacht! Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy grüsst nach dem 7. Spieltag vom 4. Tabellenplatz der Challenge League mit stolzen 10 Punkten auf dem Konto. Zuletzt feierten die Westschweizer in der Liga gar drei Siege in Serie. Nun trifft die Mannschaft der Stunde am Dienstagabend auf den FC Aarau.

Während er in der letzten Spielzeit noch mehrheitlich als Stammspieler agierte, kam Perrier in dieser Saison noch nicht auf Touren. Trotz zwei Torvorlagen, musste sich der Walliser seither mit einer Reservistenrolle begnügen, was zuletzt auch verletzungsbedingte Gründe hatte.

Brüder auf der Erfolgswelle

Ein weitaus bekannterer Name, der sogar international auf Anerkennung stösst, trägt Trainer Andrea Binotto. Nicht etwa, weil der Mathematik-Professor vom Gymnasium de la Cité eine glorreiche Fussballer-Karriere hinter sich hätte, sondern weil sein Bruder Mattia Binotto im vergangenen Januar zum Teamchef bei Ferrari ernannt wurde. «Wir ticken ähnlich, wir haben die gesamte Jugend zusammen verbracht und haben engen Kontakt», erklärte Andrea kürzlich dem Blick.

Gemessen am sportlichen Erfolg dürfte diese Aussage zutreffen. Denn auch für Trainer Andrea lief es in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Der Coach mit dem Spitznamen «Der Professor» feierte mit seinem Team seit seiner Übernahme 2012 drei Aufstiege, warf 2017 den FC Sion aus dem Cup und erhielt in der vergangenen Saison ein Angebot für den Posten als Assistenz-Trainer von Christan Constantin. Er hätte sich in dieser Position allerdings nicht wohl gefühlt, erwähnt Binotto rückblickend.