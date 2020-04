Nach Saisonabbruch: Kein Meister in den Niederlanden

Das entschied der Verband KNVB nach einer Sitzung mit den Vereinen. Auch Auf- und Absteiger gibt es nicht.

Ajax Amsterdam wird allerdings mit Blick auf den Einzug in die Champions League für die Playoffs gesetzt. Der Rekordmeister lag mit AZ Alkmaar punktgleich an der Tabellenspitze, hatte allerdings die bessere Tordifferenz. AZ muss deshalb über den Ligaweg bereits in der zweiten Qualifikationsrunde antreten. Als weitere Europa-League-Teilnehmer sind gemäss dem aktuellen Tabellenstand Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven und Willem II Tilburg vorgesehen.

Die Niederlande haben als bisher einzige Liga in Europa ihre Meisterschaft definitiv abgebrochen. Ministerpräsident Mark Rutte hatte am Dienstag Grossveranstaltungen wie den Profi-Fussball bis zum 1. September untersagt.