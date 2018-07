«Mir fehlen die Worte»

So beschreibt Akanji selber jene Szene, die für das Ausscheiden der Schweizer Mannschaft gegen Schweden sorgt. Inzwischen ist er umgezogen, die Kapuze hat er tief ins Gesicht gezogen, Interviews will er in diesem Moment eigentlich lieber nicht geben. Doch Manuel Akanji ist ein höflicher Mann, auch in diesem schweren Moment nimmt er sich Zeit für die Fragen der Journalisten. Und zum ersten Mal seit langem sind es nicht nur positive Fragen, die ihm gestellt werden. «Mit fehlen die Worte. Die Enttäuschung ist riesig», sagt er.

Direkt nach Spielschluss, als er auf dem Rasen liegt, wird er von seinen Teamkameraden getröstet. Zuerst von Ricardo Rodriguez, dann von Denis Zakaria und Gelson Fernandes. «Es war natürlich schön, wie sie mich versucht haben aufzumuntern», sagt Akanji später. «Gelson hat mir gesagt, das sei bestimmt nicht meine letzte WM gewesen.» Selbst die schwedischen Gegenspieler hätten ihn für eine starke Weltmeisterschaft gelobt. «Das hört man gern.»